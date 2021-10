Air France reçoit son premier Airbus A220

Partages

La compagnie aérienne Air France reçoit aujourd’hui son premier Airbus A220. Cet avion n’est pas un avion Airbus malgré le fait qu’il en porte la marque. En effet c’est un Bombardier « C-Series » qui a volé pour la première fois il y a presque 10 ans, en 2013.

Bombardier a revendu à Airbus pour 1 euro le projet C-Series qui a été renommé et dont Air France a passé commande pour 60 exemplaires.

L’Airbus A220 va remplacer les Airbus A318 et A319 sur le réseaux court / moyen-courrier. Cet avion consomme moins, fait moins de bruit et offre un confort sans égal dans la catégorie des mono-couloirs.

L’Airbus A220 a été conçu pour le confort des passagers, c’était une des priorités de Bombardier. Il dispose de sièges plus larges, de grands hublots… Grace aux matériaux composites et d’autres évolutions technologiques il gagne en confort et même en poids, il pesé 5 500 kilos de moins qu’un Airbus A319Neo !

La commande de 60 Airbus A220 d’Air France s’inscrit dans la politique de réduction des émissions de CO2 et de « verdissement » du transport aérien. 20% de kérosène en moins ce n’est pas négligeable…

