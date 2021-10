Partages

Depuis l’article d’hier concernant la campagne de recrutement de French bee nous recevons des questions et nous ne pouvons répondre a chacun d’entre vous. Est-ce le moment de passer le CCA pour devenir hôtesse de l’air ? Peut on postuler et passer le CCA après ? Je n’ai que le CCA théorique est suffisant…

Y a-t-il un bon moment pour passer le CCA et devenir hôtesse de l’air ?

Le secteur de l’aéronautique bouge vite et même très vite comparé aux autres secteurs industriels. De plus il est « binaire », soit il embauche beaucoup soit il embauche pas du tout. Il y a peu beaucoup de compagnies aériennes embauchaient massivement comme Transavia, easyJet, Ryanair, Volotea, Vueling et même ASL ou encore Air Caraïbes et French bee.

Quand une compagnie recrute elle cherche des personnes prêtent à monter dans l’avion rapidement. Si vous n’avez pas le CCA complet cela ne les intéresse pas, elles n’ont pas le temps de vous attendre.

Se former au CCA a un cout. Le CCA est un diplôme aéronautique et vous devez voler dans les 5 ans qui suivent son obtention pour le garder à jour. Cela ne signifie pas qu’il devient caduc après 5 ans ! Le bon moment pour passer le CCA et devenir hôtesse de l’air c’est tout le temps car les crises sont rarement très longues et il faudra être prêt pour la reprise quand elle arrive.

J’ai le CCA depuis plusieurs années et ne trouve pas de poste !

Voila un message que l’on reçoit également de temps a autres. Il s’accompagne souvent de remarques sur le fait que les écoles seraient des voleurs, des menteurs, des vendeurs de rêves… Ce n’est pas parce que vous abstenez le CCA que vous obtenez un emploi, il en va de même avec tous les métiers ! Si vous ne trouvez pas de poste posez vous les bonnes questions. Mon profil est il compatible avec cet emploi ? Ai-je les qualités requises ? Suis-je assez mobile ? Suis-je prêt à « manger mon pain noir » pour pouvoir après évoluer ?…

Les prévisions pour les prochaines années sont plutôt bonnes, Airbus va embaucher pour pouvoir assurer son carnet de commande, Ryanair prévoit de tripler le nombre de passagers transporté dans les prochaines années… Donc oui, la tendance devrait être favorable a plus ou moins court terme…

Quelque soit votre décision quand au fait de se former ou pas prenez bien en compte l’ensemble des éléments et n’oubliez pas d’inclure vos propres aptitudes pour ce métier qui comporte de nombreuses contraintes et spécificités !