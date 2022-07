Devenir hôtesse de l’air avec le niveau BAC chez Cabin Crew Academy

Partages

Les résultats du BAC sont tombés et maintenant il s’agit de savoir que faire l’année prochaine. Avec Cabin Crew Academy vous pouvez devenir hôtesse de l’air ou steward en seulement 3 semaines avec le niveau BAC ! D’autres écoles vous proposent des formations qui s’étalent sur plusieurs mois, chez Cabin Crew Academy le CCA (Cabin Crew Certification) c’est 3 semaines intensives, pas une de plus !

Le CCA avec Cabin Crew Academy

Le CCA est un diplôme européen valable pour travailler dans n’importe quelle compagnie européenne. Cela que vous l’ayez obtenu via la DGAC ou un organisme attaché à un autre pays de l’Union. Certaines écoles vous diront qu’un CCA avec nous n’est pas valable pour travailler en France. Elles vous mentent et nous pouvons vous le prouvez !

Sachez en premier lieu que chez Air France il y a des PNC qui ont un CCA belges, d’autres un CCA hollandais ou encore allemand !

Petit cours d’histoire aéronautique :

Quand easyJet vous embauchait vous n’aviez pas besoin d’avoir le CCA (plus possible depuis le Brexit) car vous le passiez avec eux avant d’être mis en ligne. Il y a des centaines d’anciens PNC easyJet qui volent maintenant chez Air France, Transavia ou même ailleurs et pourtant, ils ont un CCA anglais !

La formation chez Cabin Crew Academy

Ceci étant dit voici ce que nous vous proposons pour devenir hôtesse de l’air ou steward avec le niveau BAC :

Une formation CCA en 3 semaines avec le diplôme délivré à la fin de la troisième semaine par l’examinateur EASA

La possibilité de suivre un stage de préparation au TOEIC. Un score TOEIC est obligatoire pour postuler en compagnie aérienne. Comme pour le CCA nous vous délivrons votre score TOEIC après l’examen dans nos locaux

Une préparation aux sélections des compagnies aériennes avec un enseignant ayant effectué des recrutements pour de grandes compagnies aériennes. De plus il est ancien chef PNC d’une grande compagnie nationale long-courrier

Le prix de la formation CCA est de 1 990 euros et il n’y a pas de frais d’examen ou autres dépenses supplémentaires cachées. De plus, nous sommes tellement certains de la qualité de notre formation que nous vous offrons une deuxième formation en cas d’échec. Nous parlons d’une formation complète, pas juste d’une aide pour la théorie ou autre…

Nous pouvons vous accueillir dans nos locaux parisiens situés dans le 12eme arrondissement. Mais, comme la France ne se résume pas à Paris nous sommes également présents à Cannes, à Dinard et à Toulouse !

Vous trouverez ci-dessous les coordonnées de nos différents centres de formations.

Nos prochaines sessions débutent en septembre alors contactez nous vite et bonnes vacances !

Cabin Crew Academy

Bretagne et Toulouse : +33 6 10 85 98 87

Cannes avec notre partenaire Cannes Aviation Academy : +33 4 93 48 30 26

Paris avec notre partenaire AeroEterna : +33 1 45 70 82 29 (peut être basculer sur un portable)