Humour hôtesse de l’air et steward

Partages

Si vous avez été, ou êtes encore, hôtesse de l’air / steward, vous pourrez peut-être reconnaître ces signes révélateurs ( humour ) que vous volez depuis trop longtemps ( nous sommes ici dans l’humour ).

Trucs du métier

Voici des petits indices qui disent que vous volez depuis longtemps et même peut être trop :

Publicités

Vous ne déballez jamais votre valise – il suffit de laver les vêtements et de les remettre dans la valise.

Tous vos stylos portent le nom d’un hôtel.

Vous utilisez toujours l’horloge de 24 heures.

Vous vous souciez de l’actualité dans une ville située à des milliers de kilomètres.

Lorsque vous épelez quelque chose, vous utilisez l’alphabet aéronautique.

Vous trouvez régulièrement des produits d’épicerie de différents pays dans votre valise.

Vous réglez toujours votre réveil dix minutes plus tôt au cas où l’hôtel oublierait votre réveil. (Chez vous, vous réglez deux alarmes !)

La vie en avion

Vous pouvez manger un repas (entrée, plat, dessert) debout, en moins de trois minutes.

Vous êtes excité de voir une forme différente de glaçon.

À 10 mètres de distance, vous savez que cette valise ne rentrera pas dans le coffre à bagages.

Vous ne pouvez pas croire que les passagers entrent dans les toilettes pieds nus ou en chaussettes.

Vos hanches sont couvertes d’ecchymoses causées par les coudes et les accoudoirs.

Il y aura quelques aliments non ouverts provenant du plateau-repas des passagers dans votre sac d’équipage.

Vous attendez avec impatience que les passagers quittent la cabine, afin que vous puissiez voir quels livres ou magazines ils ont laissés derrière eux.

Confusion du décalage horaire

Vous devez compter sur la papeterie de l’hôtel pour vous dire où vous êtes, quand vous vous réveillez.

Chaque fois que vous voyez un extincteur, vous voulez vérifier que la jauge est « dans le vert ».

À la maison, vous enfilez vos chaussures de cuisine pour préparer le dîner.

Vous aimeriez avoir un moteur à réaction dans la pièce voisine, pour au moins pouvoir dormir la nuit.

À la maison ou à l’extérieur ?

Vous regardez le plafond lorsque la sonnette retentit, pensant que c’est un appel d’équipage.

Vous recherchez le bouton carré sur le côté gauche pour tirer la chasse d’eau.

Vous sortez les plats chauds du four à mains nues.

Votre maison commence à ressembler à une chambre d’hôtel – avez-vous déjà plié le papier toilette en triangle ?

Il y a une sélection d’articles de toilette d’hôtel miniatures dans votre salle de bain.

À la maison, vous ouvrez lentement la porte de la salle de bain au cas où quelqu’un oublierait de la verrouiller.

Les hôtesses de l’air et stewards, qui ont de l’humour, comprendront parfaitement cette liste et ont probablement vécu bon nombre de ces phénomènes. Les longues heures, le décalage horaire et la répétition des tâches peuvent parfois avoir un effet durable et semer la confusion. Si vous avez d’autres exemples amusants il y a les commentaires…

Partages