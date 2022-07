Recrutements PNC à venir pour l’hiver 2022

Partages

Depuis le début de la saison été les compagnies aériennes européennes font face a de nombreux mouvements sociaux. Les personnels navigants sont en sous effectifs. Pour assurer le programme ils volent beaucoup et, pour certain, sont épuisés. Recrutements PNC à venir pour assurer le programme hiver 2022.

Les compagnies aériennes n’ont pas anticipé la forte reprise actuelle. Le Covid 19 est terminé et les passagers sont de retour dans les avions. Cela concerne les passagers loisirs mais aussi les passagers affaires, la reprise est là. IATA, International Air Transport Association, a même fait savoir que la reprise était bien plus forte que prévue. IATA s’inquiète, les compagnies aériennes pourront elles répondre à la demande ?

Publicités

Imaginez qu’une grande compagnie aérienne nationale en est arrivé à téléphoner à une hôtesse fraichement retraitée pour lui demander si elle était OK pour voler cet été ! D’autres compagnies appellent les PNC en congés annuels pour leur demander de revenir voler…

Recrutements PNC a l’automne

La saison été va être compliqué et la saison hiver arrive. Selon des informations qui circulent depuis un certain temps, une grande compagnie aérienne nationale pourrait annoncer des recrutements PNC pour l’hiver a l’automne. Une autre va lancer une campagne de recrutement au 3eme trimestre pour la saison hiver. On ne parle pas d’un total de 100 ou 200 postes, ce serait plus de 1 000 au total ! Ce chiffre ne concerne que les compagnies aériennes françaises, pas de Vueling, Volotea, easyJet et consœurs qui, elle aussi, vont devoir recruter…

Comme toujours il y aura les PNC prêt à sauter dans les avions avec un CCA valide, une visite médicale à jour et un test TOEIC récent et, il y aura les autres. La reprise est là, les compagnies aériennes ont besoin de PNC alors vous savez ce qu’il vous reste à faire, formez-vous !

Pour info, IATA prévoit un doublement du trafic passager par rapport aux chiffres de 2019 dans les décennies à venir !

Bonnes vacances et pensez à être prêt pour les recrutements hiver 2022 – 2023 …