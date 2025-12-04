Reprise des recherches du MH370

Les recherches pour retrouver le MH370 vont reprendre. En mars 2014 le vol de la Malaysia Airlines MH370 a disparu sans laisser la moindre trace ou le moindre indice. Le Boeing 777-200ER immatriculé 9M-MRO de la Malaysia Airlines s’est volatilisé dans l’Océan Indien ne laissant aucune piste sérieuse pour le retrouver. L’appareil avait décollé de Kuala Lumpur a destination de Pékin avec 239 passagers à bord.

Les recherches du vol MH370 qui ont été entreprises sur environ 120 000 kilomètres carrés n’ont pas permis de retrouver l’épave et ont été arrêtées. Des débris ont été retrouvés sur les côtes de l’Afrique de l’ouest et à la Réunion mais rien n’a été a ce jour formellement confirmé quand aux causes de cette disparition.

Le ministre des transports malaisien a confirmé la reprise des recherches à partir du 30 décembre 2025. C’est une surface de 15 000 kilomètres carrés qui va être passée au peigne fin dans le sud de l’Océan Indien par la société Ocean Infinity. La mission de recherche sera du type « no-find, no-fee ». Si l’épave n’est pas trouvée il n’y aura pas de paiement. Dans le cas contraire Ocean Infinity recevra 70 millions de dollars pour la découverte de débris significatif.

Ocean Infinity a déjà entrepris des recherches de retrouver l’épave du vol MH370 de la Malaysia Airlines en 2018 et un peu plus tôt cette année sans résultat.