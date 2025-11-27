29 novembre 2025
Urgence pour le vol Air France AF498

Par L'équipe de rédaction de PNC Contact None 27 novembre 2025

Édition du 29/11/2025

L’enquête a déterminé un problème moteur et non de pressurisation comme évoqué au début.

Le vol AF498 d’Air France, reliant Paris Charles de Gaulle (CDG) à Saint-Martin (SXM), a déclaré une urgence au-dessus de l’Atlantique le 26 novembre 2025. L’Airbus A330-200, immatriculé F-GZCO, volait à 11 280 mètres d’altitude depuis près de quatre heures lorsque l’équipage a signalé un problème technique, probablement lié à la pressurisation de la cabine. L’équipage a alors émis le code transpondeur 7700, signalant une situation d’urgence.

Que s’est-il passé pendant l’incident ?

L’appareil, un Airbus A330 d’une vingtaine d’années, effectuait un vol transatlantique entre Paris et Saint-Martin lorsque l’équipage a détecté un problème technique potentiel. Ce problème, vraisemblablement lié à la pressurisation de la cabine, a conduit l’équipage à déclarer une d’urgence et à mettre en œuvre une série de procédures de sécurité.

Suite à la déclaration d’urgence, l’appareil a viré vers l’est et est descendu à une altitude de 10 000 pieds par mesure de précaution. L’équipage a ensuite dérouté le vol vers l’aéroport de Lajes (LPLA), sur l’île de Terceira, dans l’archipel des Açores. L’avion a atterri sans incident sur la piste 15, aucun blessé ni autre complication n’ont été signalés.

L’appareil a été autorisé à atterrir à l’aéroport de Lajes, un point de déroutement fréquent pour les vols transatlantiques confrontés à des urgences ou des problèmes techniques.

Qui a été touché ?

Tous les passagers et membres d’équipage du vol Air France AF498 ont été affectés par la situation d’urgence. Cependant, aucun blessé ni complication supplémentaire n’a été signalé suite à l’atterrissage d’urgence. La réactivité et le professionnalisme de l’équipage Air France ont permis d’assurer la sécurité de tous les passagers et membres d’équipage.

Bien que les passagers aient été choqués par l’incident, celui-ci s’est terminé sans autre incident. Ils ont ensuite été pris en charge par le personnel au sol de l’aéroport de Lajes.

Pourquoi cet incident s’est-il produit ?

La cause exacte de l’incident fait toujours l’objet d’une enquête menée par les ingénieurs d’Air France et les autorités aéronautiques compétentes. Si l’équipage a initialement évoqué un possible problème de pressurisation de la cabine, aucun détail précis n’a été communiqué. La compagnie aérienne et les autorités n’ont pas encore fourni d’informations complémentaires sur la nature exacte du problème technique.

Ce type de problème technique est fréquent sur les vols long-courriers, mais la réactivité de l’équipage et sa décision de se dérouter en toute sécurité vers les Açores ont permis d’éviter toute complication supplémentaire. Le respect des procédures d’urgence par l’équipage a probablement contribué à prévenir un incident plus grave.

Comment la situation a-t-elle été gérée ?

L’équipage a réagi à l’urgence en suivant les procédures standard. Ayant détecté un problème potentiel de pressurisation, il a déclaré une situation d’urgence en utilisant le code transpondeur 7700, code standard pour les urgences. Il a ensuite entrepris un déroutement vers l’est, abaissant l’altitude de l’appareil afin d’assurer la sécurité des passagers.

La décision de dérouter le vol vers l’aéroport de Lajes, aux Açores, s’est probablement fondée sur la proximité de cet aéroport et sa capacité à gérer les situations d’urgence liées aux vols transatlantiques. L’avion a atterri sans incident.

Conséquences et enquête en cours

L’atterrissage d’urgence à l’aéroport de Lajes est le troisième incident impliquant le vol AF498 d’Air France ces dernières années. En mai 2025, une alerte fumée dans la soute avait déjà provoqué un atterrissage d’urgence. Par ailleurs, en avril 2021, un problème d’odeur en cabine avait été constaté lors de l’approche de cette même destination, bien que ces incidents aient concerné des appareils différents.

La compagnie aérienne a déjà connu des déroutements transatlantiques occasionnels pour des raisons techniques, mais ces incidents sont rares et se résolvent généralement sans incident. Les équipes de maintenance et d’ingénierie d’Air France collaborent avec les autorités aéronautiques afin d’enquêter sur le problème technique et de s’assurer que l’appareil soit entièrement inspecté avant sa remise en service.

Conclusion

L’incident survenu le 26 novembre 2025 à bord du vol AF498 d’Air France a suscité l’inquiétude des passagers et de l’équipage, mais la situation a été gérée rapidement et en toute sécurité. Le déroutement de l’appareil vers l’aéroport de Lajes et son atterrissage sans incident soulignent l’importance de la préparation aux situations d’urgence et le professionnalisme de l’équipage. La cause exacte de l’incident fait toujours l’objet d’une enquête, mais aucun blessé n’est à déplorer et le vol s’est terminé sans autre complication.

    4 réflexions sur “Urgence pour le vol Air France AF498

    1. Pourquoi affirmer que les passagers ont été choqués ? Besoin de faire du sensationnel ? L’information ne se suffit-elle pas à elle même ? Le monde aéronautique civil est hyper sécurisé, cela devrait suffire à rassurer vos lecteurs.

