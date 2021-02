On vous l’avait dit !

Partages

Et oui, c’était joué d’avance mais ce n’est pas faute de l’avoir écrit plusieurs fois dans nos articles, formez vous ! Depuis plusieurs jours nous recevons des mails concernant les recrutements à venir chez Transavia qui, pour rappel, va recevoir pas moins de 8 nouveaux Boeing 737 !

Voici par exemple le message de Lucie E :

J’ai annulé ma formation CCA en juin a cause du coronavirus. J’ai vu que Transavia allait sans doute recruter mais sur le site ils disent que le dépôt des candidatures est déjà terminé. Comment je peux faire pour avoir une chance d’être embauché, vont-ils faire d’autres recrutements ?

Comment dire ? On vous répète depuis le début de la pandémie de vous formez MAINTENANT pour être prêt au moment de la reprise !

L’aérien est un secteur ultra rapide, les recrutements ouvrent et ferment aussi vite. Si vous êtes prêt vous avez une chance, sinon c’est mort, ils n’attendront pas après vous…

Un autre message nous demande si la compagnie peut embaucher sans CCA et attendre que la personne se forme car elle a « le profil parfait pour le métier de PNC ». Sérieusement pensez vous que cela soit envisageable, pensez vous qu’une compagnie aérienne va attendre +/- 6 mois que vous vous formiez quand elle a besoin de PNC dans les 3 mois ?

Le CCA est valable 5 ans, pas 6 mois ou 1 an mais 5 ans. De notre oint de vue le secteur aura fortement rebondi avant 5 ans et ceux qui seront opérationnel seront en compagnie. Si vous pensez que la crise ne vous donnera aucune opportunité dans les 5 prochaines années ne vous formez pas mais, ne venez pas nous envoyer des mails comme ceux reçu ces derniers jours après, on vous l’aura (re)dit une fois de plus : PRÉPAREZ VOUS !

PS : vous trouverez les écoles dans l’onglet idoine du menu !