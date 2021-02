Une forte reprise du trafic aérien en vue

La compagnie aérienne easyJet a communiqué les résultats d’un sondage qui indique clairement que la reprise du trafic aérien sera forte.

Ce sondage a été effectué sur un panel de consommateur européens. Les résultats montrent clairement un souhait important de voyager dès que cela sera possible. En quelques chiffres :

C’est chiffres sont encore plus hauts chez la population britannique.

Concernant la forte reprise du trafic aérien a venir le CEO de la compagnie easyJet, Johann Lundgren, a indiqué :

Nous savons qu’il y a une demande refoulée, nous le voyons à chaque fois que les restrictions ont été levées, mais cette enquête souligne encore plus le fait que les gens veulent voyager dès qu’ils le peuvent. Nous savons que le plus grand obstacle à la réservation et aux voyages réside dans les restrictions gouvernementales. C’est pourquoi un plan gouvernemental sur la manière dont les restrictions peuvent être levées quand il est sécuritaire de le faire, associé au déploiement réussi des programmes de vaccination, sera sans aucun doute la clé pour débloquer à nouveau les voyages, donnant aux consommateurs à la fois la confiance nécessaire pour réserver et voyager. C’est formidable de voir que tant de consommateurs prévoient de voyager cette année dès qu’ils le peuvent. Nous serons prêts à augmenter nos vols pour nous assurer que nous pouvons emmener nos clients voir des amis et de la famille ou en vacances tant attendues lorsqu’ils reprennent l’avion.

Johann Lundgren