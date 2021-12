easyJet en forme et confiante

Partages

easyJet se dit confiante pour la suite après avoir dévoilé hier les résultats de son exercice clôturé le 30 septembre 2021.

La première bonne nouvelle concerne la forte réduction des pertes. easyJet a enregistré une perte nette de 1 milliard d’euros contre 1.3 milliard un an plus tôt. Dans le même temps, alors que le chiffre d’affaires a été divisé par 2, la compagnie a fortement réduit ses couts opérationnels et financiers.

La crise du Covid a évidemment impacté easyJet lors de cet exercice mais la compagnie indique avoir un bon niveau de réservation pour les mois à venir. Elle indique toute fois ne pas savoir pour le moment si le nouveau variant impactera le marché mais reste confiante. easyJet a également mis en avant la gestion calamiteuse de Boris Johnson qui a fortement pénalisé les compagnies aériennes britanniques.

Johan Lundgren, PDG de la compagnie aérienne easyJet a indiqué :

Nous avons un début encourageant pour cette année avec une forte demande pour les vacances d’hiver et une hausse de la demande pour l’été. Nous restons conscients des nombreuses incertitudes demeurent pendant cet hiver, mais nous voyons une opportunité unique pour Easyjet de gagner des clients et des parts de marché. Johan Lundgren

La variant Omicron ne devrait pas fortement impacter le trafic européen et easyJet est confiante pour la suite de la reprise.