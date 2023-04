easyJet va dépasser ses objectifs pour 2023

Avec un autre trimestre financier qui s’est récemment terminé à la fin du mois de mars, les compagnies aériennes disposent d’un nouvel ensemble de données économiques avec lesquelles travailler. En plus de leur permettre d’évaluer leurs performances, cela contribue également à éclairer les prévisions pour les chiffres futurs. Chez easyJet, la dernière analyse montre qu’elle dépassera ses objectifs de 2023.

Le dernier rapport financier d’easyJet examine les résultats de la période de six mois se terminant le 31 mars 2023. Une combinaison de solides performances et de signes prometteurs pour l’avenir a généré une conclusion passionnante pour le transporteur, comme l’explique le PDG Johan Lundgren :

La demande de vols easyJet a continué de croître au cours du semestre, ce qui a entraîné une amélioration de plus de 120 millions de livres sterling de nos performances, ainsi qu’une amélioration des revenus d’un milliard de livres d’une année sur l’autre. (…) Nous constatons la poursuite d’une forte dynamique de réservation en été alors que les clients priorisent les dépenses de voyage et choisissent des compagnies aériennes comme easyJet offrant le meilleur rapport qualité-prix et la meilleure combinaison de destinations. (…) Tout cela signifie qu’easyJet s’attend à surpasser les attentes du marché de l’exercice 2023.

Johan Lundgren