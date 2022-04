easyJet, bel été 2022 à venir

Partages

EasyJet s’attend à une perte globale avant impôts de 640 à 675 millions d’euros pour le premier semestre de l’exercice. Cependant easyJet affirme avoir dépassé ses attentes pour la période et l’été 2022.

La compagnie aérienne a volé les deux tiers de sa capacité d’avant la crise au deuxième trimestre. EasyJet vise à la porter à 90% au troisième trimestre, tandis que la capacité commercialisée pour le quatrième trimestre (juillet à septembre) est « proche » du niveau de 2019.

Les prix pour le premier semestre ont été « compétitifs », ajoute-t-elle. EasyJet s’attend à ce que les revenus globaux atteignent 1,8 milliard d’euros que les coûts seront d’environ 2,45 milliards d’euros.

La compagnie aérienne affirme avoir réduit ses pertes au premier semestre grâce à des mesures telles que l’optimisation du réseau et l’utilisation de produits auxiliaires. De plus l’activité a été « forte et soutenue » depuis la levée des restrictions de voyage au Royaume-Uni fin janvier. EasyJet voit des réservations pour l’été 2022 en forte hausse depuis plusieurs semaines.

Le directeur d’easyJet, général Johan Lundgren, a indiqué :

Nous restons confiants dans nos plans qui nous permettront d’atteindre des niveaux de vol proches de 2019 pour cet été et d’émerger comme l’un des gagnants de la reprise. Johan Lundgre

EasyJet prévient cependant que des obstacles subsistent. La pandémie, mais aussi des coûts de montée en puissance et de la hausse des prix du carburant sont là.

La compagnie aérienne a couvert 64% de son carburant au second semestre à 571 dollars la tonne. Cela va réduire son exposition pour les mois a venir.

EasyJet a également progressé dans ses efforts pour réduire le risque de valeur résiduelle. Elle a conclu un accord de cession-bail couvrant 10 Airbus A319.

Cet accord a généré un produit de trésorerie de 120 millions de dollars et une perte de 24 millions d’euros au cours du premier semestre.

easyJet exploitait jusqu’à 272 avions au deuxième trimestre. Elle indique que les volumes de vols quotidiens sont environ quatre fois supérieurs à ceux de la même période l’an dernier.