Ryanair va recruter 500 pilotes

Ryanair, la compagnie aérienne n°1 en Europe, a officiellement lancé son partenariat de formation avec Astonfly. Celui-ci a pour but de recruter et former jusqu’à 500 nouveaux pilotes Ryanair sur une période de 4 ans. Ce partenariat permettra à Ryanair de continuer à attirer des pilotes professionnels pour soutenir sa croissance à travers l’Europe.

Le programme offrira aux pilotes stagiaires un parcours structuré pour réaliser atteindre un niveau où ils seront prêts pour le programme de qualification de type Boeing 737.

Les pilotes du programme seront formés par les instructeurs d’Astonfly, en utilisant les procédures et la philosophie opérationnelle de Ryanair. Au cours des 4 prochaines années Ryanair va recruter jusqu’à 500 nouveaux pilotes qui seront formés par Astonfly.

Ryanair offre des opportunités de carrière sans précédent pour les nouveaux pilotes, avec (selon la compagnie aérienne) :

90 bases

Progression de carrière inégalée

Normes de formation et taux de réussite parmi les meilleurs de l’industrie

Les meilleurs effectifs de l’aviation européenne – 5 jours de travail, suivis de 4 jours de congé

Potentiel de revenus exceptionnel

Délai de mise à niveau le plus rapide (3 à 4 ans) d’une flotte qui comprend le Boeing 737 à la pointe de la technologie

Le directeur des opérations de Ryanair, Neal McMahon, a déclaré :

Ryanair est heureuse d’annoncer ce partenariat de formation avec Astonfly, qui a un palmarès impressionnant dans la formation de pilotes de haut niveau aux normes les plus élevées. Ce nouveau programme de formation avec Astonfly est le seul programme de pilotes de Ryanair en France et offrira jusqu’à 500 nouveaux pilotes cadets. Ryanair offre des opportunités de carrière inégalées aux cadets avec des listes de leaders de l’industrie et un excellent potentiel de revenus. Ce partenariat souligne notre engagement à soutenir, développer et recruter des pilotes dans la région pour les postes actuels et futurs. Avec des centaines de vols Ryanair quotidiens à destination et en provenance de la France, nous nous attendons à ce que les étudiants de toute l’Europe profitent des tarifs avantageux de Ryanair et s’inscrivent au programme de formation de pilote mentoré Ryanair d’Astonfly. Neal McMahon

Senan O’Shea, responsable de la formation des équipages de Ryanair, a déclaré :

Ce nouveau programme Ryanair – Astonfly fournira à la compagnie aérienne un vivier régulier de pilotes talentueux et professionnels de toute l’Europe pour répondre aux besoins de notre réseau en pleine croissance. Ryanair embauchera jusqu’à 1 000 pilotes par an au cours des 4 prochaines années et nos pilotes peuvent s’attendre à des opportunités inégalées de voler avec la première compagnie aérienne internationale au monde. Nous avons soigneusement choisi Astonfly comme partenaire de formation des cadets en France en raison de leurs normes élevées en matière de formation initiale au pilotage. Nous sommes très heureux d’apporter notre expertise opérationnelle à Astonfly. Senan O’Shea

Le président du groupe AstonFly, Charles Clair, a déclaré :

« Cet ambitieux programme de recrutement de pilotes annoncé en partenariat avec Ryanair est un signe fort de reprise postpandémique dans le transport aérien international. Astonfly est particulièrement fier d’avoir été choisi comme partenaire exclusif de formation en France par le 1er employeur de pilotes en Europe. Il représente une opportunité unique pour nos étudiants passés, présents et futurs de devenir pilotes commerciaux pour la plus grande compagnie aérienne d’Europe à l’issue de leur formation en vol. Nous sommes impatients de travailler avec Ryanair. Charles Clair

La reprise du secteur aérien semble s’installer dans la durée et les recrutements devraient fortement reprendre a court terme…