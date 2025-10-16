17 octobre 2025
air france montréal 75 ans

Lockheed Constellation Air France © DR

Actualités

Air France, 75 ans à Montréal

75 ans de vol entre Paris et Montréal fêté par Air France et Aéroport de Montréal…

By L'équipe de rédaction de PNC Contact / 16 octobre 2025

Air France a fêté les 75 ans de sa liaison entre Paris et Montréal. Inaugurée en octobre 1950 cette ligne est l’une des plus anciennes du réseau et n’a jamais été interrompue.

Le premier vol a été effectué en Lockheed Constellation et comportait deux escales pour rejoindre Montréal depuis Paris. Alors que la traversée en bateau prenait plusieurs jours cette nouvelle route ne comptait « qu’environ » 15 heures de vol.

Air France exploite ses Airbus A350 ou ses Boeing 777 et 787 sur cette route. La liaison Air France entre Paris et Montréal a vu des appareils mythiques. Il y a eu le Boeing 747 ou encore le Concorde, l’Airbus A380 et le Boeing 707.

Lors de la cérémonie Jean-Eudes de La Bretèche, directeur général d’Air France-KLM Canada a indiqué :

Depuis 75 ans, la liaison Montréal–Paris a permis de rapprocher nos communautés et de renforcer les échanges entre la France et le Canada.

La compagnie aérienne Air France a depuis mis en place d’autres routes vers des villes canadienne comme Toronto, Québec, Ottawa ou encore Vancouver. Le Canada devrait être desservi Air France avec 36 vols par semaine durant l’hiver 2025 – 2026

Le président-directeur général d’Aéroports de Montréal, Yves Beauchamp, a mis en avant Air France qui, selon ses propos, a accompagné le développement de l’aéroport de Montréal depuis 75 ans et consolidé la position de la ville comme porte d’entrée transatlantique.

