CCA avant 2026, avec Cabin Crew Academy c’est possible !

Le trafic aérien mondial a dépassé son niveau d’avant Covid19 pour la première fois cet été. Selon IATA cette hausse doit se poursuivre pendant les prochaines années avec une forte croissance en Europe. Cela va entrainer une forte demande de personnel qualifié à tous les niveaux, pilotes, mécaniciens et hôtesse de l’air / steward (PNC). Passez votre CCA en novembre 2025 avec Cabin Crew Academy et soyez prêt en 2026.

En ce qui nous concerne, les PNC, rappelons ici les prérequis pour intégrer une compagnie aérienne comme Air France ou encore Corsair, French bee, Air Caraïbes ou même une compagnie aérienne européenne :

Avoir plus de 18 ans

Avoir un bon niveau d’anglais

Savoir nager

Une bonne présentation

Casier judiciaire vierge

Être titulaire du CCA

Avoir une visite médicale PNC

…

Concernant le CCA il, peut, dans de rare cas, ne pas être nécessaire. En effet il est parfois possible de l’obtenir via un CQP mais cela risque fort de changer. En effet, le Plan de Finance 2026 coupe fortement dans les aides distribuées aux entreprises dans le cadre de l’apprentissage. De plus, cela intervient après un premier coup de rabot en cours d’année 2025. Il y a fort à parier que ces dernières seront moins tentées de mettre en place ce type de contrat devenu moins lucratif à l’avenir. Pour ceux qui ne veulent pas passer le CCA il reste les compagnies comme Ryanair, Volotea et d’autres qui forment en interne. Plus exotiques, Emirates, Etihad ou encore Qatar Airways mais attention, pas de CCA et aucune équivalence quand vous rentrez en France !

Cabin Crew Academy et CCA en 2 semaines

Chez Cabin Crew Academy nous vous proposons le CCA en 2 semaines intensives qui vous permettra de postuler dans toutes les compagnies aériennes européennes avant 2026. Nous ne vous proposons pas de visiter une tour de contrôle ou un simulateur d’avion ni même un baptême de l’air en avion de tourisme, nous vous formons au CCA et uniquement au CCA !

Parmi nos anciens élèves certains sont maintenant chez Air France ou encore Transavia donc non, les compagnies aériennes françaises ne boycott pas le CCA européens comme cela peut être dit par certains.

Recrutements en approches !

Les recrutements ne vont pas tarder pour permettre aux compagnies aériennes de gréer les avions durant la saison IATA hiver et surtout été 2026 qui se présente comme chargée.

Cabin Crew Academy a une session de formation fin novembre et il reste des places disponibles. Donc, si comme certains de nos anciens élèves vous souhaitez rejoindre des compagnies françaises comme Air France ou French bee, contactez vite Fabrice au 06 10 85 98 87. Cerise sur le gâteau, la deuxième session est offerte en cas d’échec !

Avec Cabin Crew Academy obtenez votre CCA maintenant et soyez prêt à postuler avant la fin de l’année pour voler en 2026 !

Notre site internet :cabincrew-academy.com