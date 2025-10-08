Air France de retour à Punta Cana

Après une suspension de plusieurs années, Air France annonce son grand retour à Punta Cana en République dominicaine. À partir du 13 janvier 2026, Air France desservira une liaison directe entre Paris-Charles de Gaulle (CDG) et Punta Cana (PUJ). Elle sera opérée trois fois par semaine, les mardis, jeudis et samedis, jusqu’au 28 mars 2026.

Ce revirement stratégique met fin à une pause initiée en octobre 2022. Elle a été motivée par une demande insuffisante hors saison et des coûts d’exploitation élevés. De plus, la parité euro-dollar et une surtaxe locale sur le carburant avaient clos le dossier.

L’accord a été signé le 23 septembre 2025 lors du salon IFTM Top Resa à Paris. La République dominicaine était l’invitée d’honneur. Il a été signé par le ministre du Tourisme dominicain David Collado et Frédéric Descours, directeur commercial d’Air France. Le secteur privé dominicain, via des investisseurs, a joué un rôle clé en « sacrifiant » des revenus aéroportuaires pour rendre l’opération viable.

Un programme saisonnier attractif

Les vols seront effectués en Boeing 777-300ER configuré pour une forte demande en économique et premium. Les billets aller-retour sont disponibles dès 699 € en économique, une tarification compétitive pour booster le trafic hivernal.

Cette desserte saisonnière, inférieure aux sept fréquences hebdomadaires d’avant 2023, s’inscrit dans une stratégie de renforcement du réseau Caraïbes d’Air France. Celui-ci comptera alors six destinations, dont Cayenne, Pointe-à-Pitre, Fort-de-France, Saint-Martin et La Havane. Elle s’ajoute à l’ouverture d’une escale à Samaná dès décembre 2025.

Punta Cana, joyau des Caraïbes

Nichée à l’extrémité est de l’île, Punta Cana séduit par ses plages de sable blanc, ses eaux turquoise et sa nature luxuriante. Idéale pour la détente, elle offre aussi plongée, safaris en Jeep et randonnées dans les parcs nationaux voisins. Ce retour d’Air France devrait relancer le tourisme français, vital pour l’économie locale, et combler le « vide » laissé depuis le retrait de la compagnie.