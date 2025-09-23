24 septembre 2025
air caraïbes hiver 2025

Airbus Air Caraïbes © Air Caraibes

Actualités

Air Caraïbes, programme hiver 2025 – 2026

Air Caraïbes exploite de 6 Airbus A350 et 3 Airbus A330 pour les liaisons long-courrier…

By L'équipe de rédaction de PNC Contact / 23 septembre 2025

La compagnie aérienne Air Caraïbes, propriété du groupe Dubreuil qui détient également French bee, a annoncé son programme hiver pour la saison 2025 – 2026.

Au départ de Paris – Orly, Air Caraïbes va renforcer ses liaisons vers les destinations historiques desservies par la compagnie aérienne aux Antilles et en Guyane. Pour son programme hiver 2025 – 2026 Air Caraïbes propose deux nouveautés. La compagnie aérienne desservira Samaná en République dominicaine ainsi que Saint-Martin Juliana.

Pour le programme hiver 2025 – 2026 Air Caraïbes propose des vols vers les Antilles, la Guyane, le Mexique…

Hugues Heddebault, directeur commercial d’Air Caraïbes, a indiqué :

Ce programme reflète la vigueur de notre développement et la pertinence de notre positionnement. Le lancement simultané de deux nouvelles destinations long-courriers illustre notre capacité à répondre aux attentes du marché, tout en consolidant nos lignes historiques.

Dans le détail, voici les vols proposés par Air Caraïbes pour la saison hiver qui arrive :

  • Pointe-à-Pitre avec jusqu’à 21 vols par semaine
  • Fort-de-France avec jusqu’à 17 vols par semaine
  • Cayenne avec jusqu’à 7 vols par semaine
  • Cancún avec jusqu’à 3 vols par semaine
  • Punta Cana avec jusqu’à 7 vols par semaine
  • Saint-Domingue avec jusqu’à 3 vols par semaine
  • Samaná avec jusqu’à 2 vols par semaine
  • Saint-Martin Juliana avec jusqu’à 3 vols par semaine

Air Caraïbes exploite de 6 Airbus A350 et 3 Airbus A330 pour les liaisons long-courrier. Pour son réseau régional la compagnie Air Caraïbes utilise des ATR72.

