Décès à bord d’un avion easyJet

Un décès a eu lieu mardi à bord d’un vol EasyJet reliant Nantes à Lanzarote aux Canaries

Décès à bord, urgence et atterrissage

Après 3 heures de vol depuis Nantes, l’Airbus A320 easyJet immatriculé OE-IZG a atterri normalement sur la piste 03 de Lanzarote.

À ce stade, la cause exacte du décès du passager reste inconnue. Ni les autorités ni la compagnie aérienne n’ont communiqué davantage de détails sur la personne ni sur les circonstances de son décès.

Déclaration de la compagnie aérienne

Un porte-parole de la compagnie easyJet a indiqué dans un communiqué :

Malheureusement, un passager est décédé à bord du vol U24775 reliant Nantes à Lanzarote le 16 septembre. Notre équipage est formé pour intervenir en cas de problème médical et a fait tout son possible pendant le vol. Nos pensées vont à la famille et aux proches du passager, et nous leur apportons tout notre soutien et toute notre assistance dans cette épreuve. Le bien-être et la sécurité de nos passagers et de notre équipage sont toujours la priorité absolue d’EasyJet.

Retards importants pour le vol de retour

Le décès et l’urgence médicale ont eu des répercussions en cascade sur les opérations d’EasyJet, provoquant d’importants retards sur le vol retour de Lanzarote à Nantes. L’avion, initialement prévu à 14h45, n’a finalement pu atterrir qu’un peu après 23h.

Protocoles d’urgence médicale aéronautique

Les urgences médicales en vol, bien que relativement rares, représentent l’une des situations les plus complexes auxquelles sont confrontés les équipages. Les PNC bénéficient d’une formation médicale approfondie dans le cadre de leur certification, et de nombreux avions sont équipés de défibrillateurs externes automatisés et de trousses médicales complètes.

En cas d’urgence médicale grave, les pilotes lancent souvent un appel de détresse (Mayday) ou un appel d’urgence (pan-pan), ce qui leur permet d’être traités en priorité par le contrôle aérien et de garantir la présence de personnel médical à l’atterrissage. La décision de poursuivre vers la destination prévue ou de se dérouter vers un aéroport plus proche dépend de plusieurs facteurs, notamment la nature de l’urgence, les installations médicales disponibles et le temps de vol restant.