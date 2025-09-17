Transavia France a dévoilé son programme pour la saison été 2026. Au départ de Paris Orly Transavia, filiale lowcost du Groupe Air France-KLM, desservira pour la première fois, Sarajevo, Pise, Araxos et Bourgas.

La compagnie poursuit aussi son développement au départ de Lyon, Nantes, Montpellier, Marseille, Rennes et Ajaccio.

Renforcement de certaines lignes

En plus de ces ouvertures de lignes, Transavia va augmenter la fréquence de certaines lignes par rapport à l’été 2025. Selon Transavia, cela permettra à ses clients de bénéficier de plus de flexibilité. Venise sera desservie 14 fois au lieu de 7 par semaine, Stockholm 10 au lieu de 6 ou encore Madrid qui passe à 34 au lieu de 28.

Transavia, programme été 2026 dans les régions

La compagnie aérienne Transavia renforce son offre de vols au départ de ses bases régionales pour le programme été 2026. Au départ de Lyon Transavia reliera Izmir et Catane. Au départ de Nantes Transavia va inaugurer une liaison directe pour rejoindre Bari. Transavia ajoute 3 nouvelles routes son réseau pour l’été 2026 :

Marseille – Séville

Montpellier – Djerba

Rennes – Ajaccio

Nantes – Bari

En plus de son réseau international, Transavia augmente ses fréquences sur les lignes nationales au départ de Paris-Orly dès l’été prochain.