Boeing 737 Max, encore un problème.

Le Boeing 737 Max a un nouveau problème à résoudre suite à la découverte d’anomalies dans un des logiciels de l’appareil. Selon Boeing ce serait un « problème mineur » qui n’aura pas d’incidence sur le planning de retour en vol de l’avion star du constructeur américain.

Le Boeing 737 Max a un problème sur un logiciel qui doit vérifier que les autres logiciels fonctionnent correctement. Cette découverte lors d’un examen technique ne devrait pas modifier le calendrier de la remise en service du Boeing 737 Max selon le constructeur. Boeing a indiqué :

Nous sommes en train d’effectuer les actualisations nécessaires et travaillons avec la FAA [agence fédérale de l’aviation] pour lui soumettre les changements.

Si Boeing semble rester serein ce n’est pas le cas de Wall Street ou le titre a reculé de 2.36%. Boeing et la FAA sont en train de valider les correctifs appliqués au MCAS qui a été la cause de deux crashs et a entrainé l’immobilisation de l’appareil depuis mars 2019.

Une fois les correctifs validés il faudra encore mettre en place un programme de vols tests et une formation supplémentaire pour les pilotes. Le Boeing 737 Max a un nouveau problème à gérer et la facture commence à être lourde pour l’avionneur américain, 9 milliards de dollars !

Le Boeing 737 Max a encore un problème mais cela n’est pas sans conséquence pour certaines compagnies aériennes françaises ou européennes. Ryanair n’a pas reçu les avions commandés et doit réduire sa politique de croissance. Transavia, qui a maintenant le droit d’avoir plus d’avions, est bloquée elle aussi. Norwegian pas mieux et ce n’est évidemment pas une liste exhaustive !

Si la Boeing 37 Max a encore un problème c’est aussi le problème de beaucoup de compagnies aériennes qui attendent de pouvoir être livrée pour pouvoir transporter leurs passagers…