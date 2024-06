Transavia, problèmes de maintenance

Un voyage scolaire à Athènes se transforme en véritable enfer pour des élèves suite aux nombreux problèmes de maintenance des Boeing 737 Transavia. Le 27 mai, après deux heures de vol, le vol TO3520 fait demi-tour, il y a une fissure dans le parebrise.

Une maman a indiqué sur LinkedIn :

On apprendra que l’avion a dû faire demi-tour au-dessus de l’Autriche car il y a une fissure dans le pare-brise et que comme la pièce n’est pas disponible à Athènes, l’avion rentre à Paris car il y a un risque trop fort de dépressurisation de la cabine

La compagnie aérienne Transavia a confirmé qu’un problème technique sur un Boeing 737 avait entrainé le retour du vol à Orly.

Après ce retour à Orly et environ deux heures d’attente, les passagers sont embarqués dans un autre appareil de la compagnie aérienne Transavia.

Cette fois il n’y aura pas de demi-tour en vol, l’avion n’a tout simplement pas décollé suite à des problèmes sur un des moteurs. Les enfants sont débarqués avec les autres passagers.

Transavia a indiqué :

Pendant l’embarquement dans le second avion, le commandant de bord a identifié un dommage sur le moteur alors qu’il réalisait le contrôle obligatoire de l’appareil

C’est maintenant dans un troisième Boeing 737 que sont embarqués les passagers mais celui-ci tarde à partir et l’équipe pédagogique jette l’éponge et demande à débarquer. Cela entrainera encore une heure de retard le temps que les valises soient sorties de l’avion. Le vol a décollé à 19h50 soit 10 heures après le premier décollage.

Transavia a indiqué :

Transavia France présente ses excuses aux passagers du vol TO3520 entre Paris Orly et Athènes, et plus particulièrement aux élèves en voyage scolaire

