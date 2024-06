Amendes pour des lowcost

Partages

Les autorités espagnoles ont infligé des amendes aux lowcost Easyjet, Ryanair, Volotea et Vueling pour des frais de bagages cabine et d’autres pratiques abusives. Elles ont toutes été condamnés à une amende par le ministère espagnol de la Consommation. Le montant total pour les quatre compagnies aériennes s’élève à plus de 150 millions d’euros.

Bien que le montant exact des amendes infligées aux lowcost n’ait pas été rendu public, le ministère a confirmé que Ryanair avait reçu l’amende la plus lourde, après être devenue la première compagnie aérienne à facturer un supplément pour les bagages cabine en 2018. Vueling a reçu la deuxième plus importante amende avec Easyjet et Volotea, fermant la marche.

La nouvelle, selon un porte-parole du ministère, intervient un an après que l’organisme gouvernemental ait ouvert une procédure contre les quatre compagnies aériennes. En plus de répondre au sujet des frais de bagages cabine, d’autres pratiques jugées inacceptables concernaient les frais imposés aux passagers souhaitant choisir un siège à côté d’une personne à charge ou d’un bébé et la limitation des paiements en espèces pour les billets dans les aéroports. Mais ce sont les frais de bagages qui ont fait l’objet des critiques les plus vives.

Le secrétaire général de la FACUA, Ruben Sánchez, a indiqué dans un communiqué :

Il a fallu presque six ans de lutte pour amener les autorités à agir contre les pratiques par lesquelles les compagnies aériennes gonflaient illégalement leurs bénéfices et nous avons finalement réussi. Ruben Sánchez

Alors que les compagnies aériennes lowcost font appel de cette décision infligeant des amendes, le président de l’Association des compagnies aériennes espagnoles, Javier Gándara, a dénoncé les sanctions « disproportionnées », qui, selon lui, vont à l’encontre des règles européennes de fixation des tarifs. Mais le Parlement européen a adopté une résolution à l’automne 2023 visant à supprimer les frais de bagages cabine qu’il considère comme « un aspect nécessaire » du voyage, dans le cadre de mesures visant à standardiser les dimensions des bagages cabine pour toutes les compagnies aériennes opérant dans le bloc européen.

Gándara a également affirmé que réglementer la manière dont les compagnies aériennes facturent pourrait signifier que 50 millions de passagers pourraient finir par payer pour des services qu’ils n’utiliseront pas.

Mais la FACUA a rejeté l’idée selon laquelle le fait de faire payer un supplément à certains passagers pour certains services permettrait de maintenir les prix à un niveau bas pour d’autres voyageurs.

Ruben Sánchez a déclaré :

L’industrie essaie de faire passer l’idée qu’elle fait baisser les prix pour ceux qui ne transportent pas de bagages, et c’est faux. Ils augmentent illégalement le prix ; ils s’enrichissent illégalement de plusieurs millions d’euros avec ceux qui transportent de petits bagages cabine. Ruben Sánchez

Le défenseur des consommateurs a exhorté les passagers à demander le remboursement des frais qu’ils ont payés.

