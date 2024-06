Volotea ouvre Montpellier – Minorque

Partages

La compagnie aérienne Volotea a annoncé l’ouverture d’une nouvelle ligne entre Montpellier et Minorque en Espagne.

Volotea dessert Minorque depuis Montpellier depuis le samedi 3 juin. Elle opère la ligne a raison de 2 fois par semaine et elle stoppera les rotations en novembre 2024.

Publicités

Gilles Gosselin, Responsable France de Volotea, a indiqué :

Nous sommes très heureux de poursuivre notre ancrage sur l’Aéroport de Montpellier et d’inaugurer cette nouvelle route vers Minorque. Nous nous efforçons de continuellement élargir les possibilités de voyage pour nos passagers en Occitanie. Cette nouvelle destination reflète notre volonté de renforcer le développement et la connectivité de la région et nous remercions chaleureusement l’Aéroport pour sa confiance depuis plus de 12 ans. Volotea voit loin avec des ambitions fortes : doubler notre offre de sièges et nombre de routes d’ici deux à trois ans ! Gilles Gosselin

Volotea permet dorénavant de rejoindre 8 villes depuis Montpellier. Les passagers pourront rejoindre 7 villes française, Ajaccio, Bastia, Brest, Caen, Deauville, Lille, Nantes et Strasbourg et maintenant Minorque en Espagne.

Volotea proposera environ 7.5 millions de siège en France cet année. Elle poursuit son développement en France métropolitaine avec des ouvertures de ligne et ce sera plus 270 proposées cette année. Volotea dispose de 9 bases en France à Nantes, Bordeaux, Strasbourg, Toulouse, Marseille, Lyon, Lille, Lourdes et Brest.

Volotea a obtenu le prix Skytrax World Airline Award de meilleure compagnie aérienne a prix compétitifs en Europe il y a peu.

Partages