Corsair et la Route du Rhum – Destination Guadeloupe 2026

Corsair est heureuse d’annoncer le renouvellement de son engagement en tant que Partenaire et Transporteur aérien officiel d’OC Sport Pen Duick pour la mythique course transatlantique Route du Rhum – Destination Guadeloupe 2026, pour la deuxième édition consécutive. Un engagement qui s’inscrit naturellement dans la continuité de son positionnement d’entreprise citoyenne, attachée aux territoires qu’elle dessert et particulièrement impliquée en faveur des Outre-mer.

La compagnie accompagnera les marins, leurs équipes ainsi que l’organisation de cette course transatlantique emblématique, qui fêtera ses 48 ans en 2026.

Partenaire fidèle du monde sportif, et plus particulièrement du secteur maritime, Corsair renouvelle son soutien pour la 2ème édition consécutive à cet événement qui reflète des valeurs qu’elle partage : engagement, performance, esprit d’aventure et capacité à relever les défis.

En tant que Transporteur Aérien Officiel de la Route du Rhum, Corsair mobilisera sa flotte d’Airbus A330neo composée exclusivement d’avions neufs de dernière génération alliant performance, confort et réduction significative de l’empreinte environnementale. Ces appareils offrent des performances environnementales nettement supérieures avec une réduction de 25 % des émissions de CO₂ par siège, et d’une empreinte sonore réduite de 60 %. Avec l’une des flottes les plus jeunes au monde, et la plus récente sur ses destinations, la compagnie confirme sa volonté d’accompagner les grands événements, comme La Route du Rhum – Destination Guadeloupe, tout en inscrivant son action dans une démarche plus responsable.

Corsair et le Route du Rhum, une entreprise citoyenne en faveur des Outre-mer

Outre son action en faveur de la décarbonation, un axe stratégique sur lequel elle se positionne comme l’un des leaders du secteur aérien, Corsair affirme son engagement en tant qu’entreprise citoyenne sur les territoires qu’elle dessert. Présente depuis plus de 35 ans dans les Outre-mer, la compagnie joue un rôle clé dans les échanges avec l’Hexagone, en accompagnant activement le développement de ces régions, tant sur le plan économique que social et touristique.

La Route du Rhum – Destination Guadeloupe est une occasion unique de mettre en lumière les Outre-mer, et plus particulièrement les Antilles, avec un focus sur la Guadeloupe. Il est donc tout naturel que Corsair accompagne cet événement emblématique. En tant qu’acteur local engagé, la compagnie est fière de contribuer au rayonnement de ce territoire, en soutenant des événements qui valorisent son identité, sa vitalité et son attractivité, à l’échelle nationale et internationale.

Pascal de Izaguirre, Président Directeur général de Corsair, a indiqué :

Soutenir la Route du Rhum – Destination Guadeloupe, c’est bien plus qu’un partenariat pour Corsair. C’est une manière forte d’affirmer notre attachement à la Guadeloupe et, plus largement, aux Outre-mer que nous desservons tout au long de l’année. À travers cet événement emblématique, c’est tout un territoire que nous contribuons à valoriser, en cohérence avec notre rôle d’acteur majeur du transport aérien entre l’Hexagone et les régions ultramarines.

Julie COUTTS, Directrice Générale OC Sport Pen Duick, a commenté :

Nous sommes très heureux de pouvoir compter une nouvelle fois sur Corsair, un partenaire fidèle et engagé, qui joue un rôle clé dans le lien entre l’Hexagone et les Antilles. Au-delà du transport, Corsair accompagne l’aventure humaine et sportive qu’est la Route du Rhum – Destination Guadeloupe. C’est une collaboration de confiance, fondée sur des valeurs partagées et une volonté commune de faire rayonner cet événement emblématique.

