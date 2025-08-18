Air France, demi-tour suite à une agression

Partages

Le 16 août 2025, le vol Air France AF718, reliant Paris-Charles de Gaulle (CDG) à Dakar, Sénégal, a dû faire demi-tour au-dessus de Bordeaux, à peine une heure et demie après son décollage. Cet incident, provoqué par une agression à bord du Boeing Air France, a mis en lumière l’efficacité des protocoles de sécurité de la compagnie et la réactivité de son équipage face à une situation de crise.

Air France, une agression violente en plein vol

Selon les informations rapportées par AIRLIVE, le vol AF718, opéré par un Boeing 777-300ER (immatriculation F-GZNI), avait décollé de Paris à 17h24 CEST à destination de l’aéroport international Blaise Diagne de Dakar. Alors que l’avion volait à 32 000 pieds, une passagère, décrite comme étant en état de détresse mentale, a semé la panique à bord. Elle a été signalée pour avoir arpenté les allées de l’appareil, criant des propos menaçants, notamment « Je veux tuer », avant de s’en prendre physiquement à la cheffe de cabine en tentant de l’étrangler et de la mordre. Cette agression a conduit l’équipage à déclarer une situation d’urgence (squawk 7700) et à prendre la décision immédiate de retourner à Paris.L’avion a atterri à CDG après seulement 1 heure et 43 minutes de vol, démontrant la rapidité de la réponse face à une situation potentiellement dangereuse. La passagère en cause a été prise en charge par les autorités à l’arrivée, et une enquête a été ouverte pour déterminer les circonstances exactes de l’incident.

La sécurité des passagers, une priorité absolue

Cet événement souligne l’importance des protocoles de sécurité dans l’aviation commerciale. Les équipages d’Air France sont formés pour gérer des situations de crise, y compris les comportements perturbateurs comme des agressions, souvent qualifiés d’« air rage ». Selon l’Association internationale du transport aérien (IATA), les incidents impliquant des passagers indisciplinés sont en augmentation, avec une hausse de 47 % entre 2019 et 2022. Dans ce cas précis, la décision de faire demi-tour a été prise pour protéger l’ensemble des passagers et de l’équipage, évitant ainsi une escalade potentiellement plus grave.Le professionnalisme de l’équipage a permis de maîtriser la situation rapidement, en isolant la passagère et en coordonnant un retour sécurisé à Paris. Comme l’a expliqué un contributeur d’AIRLIVE, « la rapidité de la réaction de l’équipage a été cruciale pour garantir la sécurité à bord ».

Une réponse exemplaire d’Air France

Après l’atterrissage à CDG, Air France a immédiatement pris en charge les passagers affectés par cette perturbation. La compagnie a organisé un nouveau départ pour Dakar à 21h28 le même jour, permettant aux voyageurs d’atteindre leur destination avec un retard de quelques heures seulement. Les passagers ont été informés en temps réel et ont bénéficié d’une assistance conforme aux réglementations européennes sur les droits des passagers, notamment l’offre d’hébergements temporaires et de compensations potentielles en cas de retard significatif.Cet incident, bien que regrettable, met en évidence la capacité d’Air France à gérer des crises imprévues tout en minimisant les perturbations pour ses clients. La compagnie a également réaffirmé son engagement envers la sécurité, soulignant que de tels événements, bien que rares, sont pris très au sérieux.

Prévenir les incidents futurs

L’incident du vol Air France AF718 soulève des questions sur la prévention des comportements perturbateurs et autres agressions à bord des avions. Les compagnies aériennes, y compris Air France, pourraient renforcer les mesures préventives, comme des formations encore plus poussées pour les équipages ou des évaluations comportementales avant l’embarquement dans certains cas. Les passagers, quant à eux, doivent être conscients des conséquences graves de tels agissements, qui peuvent entraîner des poursuites judiciaires et des interdictions de vol.En conclusion, le demi-tour du vol Air France AF718 illustre la complexité des défis auxquels sont confrontées les compagnies aériennes face à des incidents imprévus. Grâce à la réactivité de l’équipage et à la gestion efficace de la situation par Air France, la sécurité des passagers a été préservée, et l’impact sur leur voyage a été limité. Cet événement rappelle que, dans l’aviation, la vigilance et le professionnalisme restent les piliers d’une expérience de vol sécurisée.