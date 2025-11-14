Ryanair et taxes en France

Ryanair a annoncé son retrait de plusieurs aéroports régionaux suite à d’importantes hausses de taxes en France. La compagnie aérienne à bas prix a critiqué cette augmentation des taxes sur le transport aérien. C’est ce qui a motivé cette décision radicale.

Alors que de nombreux aéroports régionaux ont déjà été abandonnés par la compagnie aérienne low-cost cette année (Strasbourg, Bergerac et Vatry), le directeur commercial de Ryanair, Jason McGuinness, a indiqué que d’autres aéroports français suivront dans les prochains mois. Dans une interview, il a affirmé qu’une hausse de 180 % des taxes rendait les aéroports régionaux « non rentables » pour la compagnie.

Son intervention a eu lieu après la publication d’excellents résultats financiers pour le premier semestre de son exercice fiscal. Le bénéfice net a dépassé les attentes du marché, atteignant 2,54 milliards d’euros d’avril à septembre. C’est une hausse de 42 % due à la progression des prix des billets. Ryanair a également relevé ses prévisions de trafic passagers annuel à 207 millions, contre 206 millions initialement.

Le budget 2025 de la France, présenté par le gouvernement, prévoit une hausse de la taxe sur le transport aérien. Il s’agit d’un surcoût de 4,77 euros par billet pour les vols intérieurs et européens au départ de France. M. McGuinness a déclaré :

Nous allons quitter plusieurs aéroports régionaux en France cet été. Une augmentation de 180 % des taxes rend ces aéroports non rentables pour nous.

Cette hausse des taxes entraîne également un surcoût pouvant atteindre 120 euros pour les billets long-courriers en classe affaires. Initialement, les autorités françaises affirmaient que ces taxes majorées seraient bénéfiques pour l’économie. Cependant elles reconnaissent avoir rencontré une forte opposition de la part de nombreux représentants du secteur aérien.

Le PDG de Ryanair, Michael O’Leary, avait précédemment indiqué que la compagnie aérienne réduirait drastiquement sa capacité de vols en France si le gouvernement décidait d’augmenter les taxes sur le transport aérien. Il a qualifié une hausse substantielle de ces taxes d’« injustifiée », étant donné que le secteur ne génère pas de revenus significatifs. Le dirigeant a par ailleurs révélé son intention de potentiellement doubler le nombre annuel de passagers en France d’ici 2030, à condition que le gouvernement supprime ces prélèvements.

O’Leary a toutefois suggéré qu’il existait des alternatives plus abordables sur d’autres marchés. Il a prévenu que de nouvelles hausses d’impôts entraîneraient des réductions de capacité encore plus importantes. Le ministre français des Transports, Philippe Tabarot, a vivement critiqué l’annonce de Ryanair. Il accuse la compagnie low-cost d’employer des stratégies « agressives » pour « se soustraire à ses obligations ».

Cette décision fait suite à celle de Ryanair de réduire sa capacité hivernale en France de 11 %. Cela malgré que la compagnie a ajouté de 31 000 vols et de six millions de sièges. Ces réductions de capacité seraient dues à la hausse des taxes sur le transport aérien et à la perte d’environ 7,3 millions de passagers causée par les perturbations du contrôle aérien français.

Alors que Strasbourg, Vatry, Bergerac et Brive étaient pratiquement désertées par la compagnie, Béziers a vu plus de 100 vols supprimés pendant les mois d’hiver.