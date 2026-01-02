Un Airbus Air Caraïbes fait demi-tour

Un vol Air Caraïbes fait demi-tour après plus de 2h30 de vol à cause d’un problème de pression de carburant

Le 30 décembre 2025, à la veille du réveillon de la Saint-Sylvestre, un Airbus d’Air Caraïbes reliant Paris – Orly à Fort-de-France en Martinique a dû rebrousser chemin en plein vol. Après environ 2 h 30 de trajet, le commandant de bord a détecté une anomalie sur la pression de carburant d’un des moteurs, entraînant le retour immédiat vers l’aéroport de départ.

Selon la compagnie, cette décision relève avant tout de la précaution et de la priorité absolue accordée à la sécurité des passagers. Karen Virapin, directrice générale adjointe d’Air Caraïbes, a indiqué :

Ce sont des mesures de sécurité et de sûreté que prennent nos pilotes, parce que la sécurité aérienne, c’est quand même notre métier et on ne prend pas de risques, tout simplement.

À leur retour à Paris – Orly, les passagers ont été pris en charge par la compagnie avec hébergement à l’hôtel, repas et reprogrammation des vols. La plupart ont pu repartir vers la Martinique dès le 31 décembre, permettant à la grande majorité d’entre eux d’arriver à destination avant le passage à la nouvelle année 2026.

Conséquences du demi-tour Air Caraïbes

Le demi-tour du vol Air Caraïbes a néanmoins généré des perturbations en chaîne à Fort-de-France : un vol retour vers Paris prévu le soir du 30 décembre a dû être annulé. Quelques voyageurs ont signalé des difficultés pour joindre le service client, des files d’attente importantes et une impression de désorganisation en pleine période de forte affluence.

La situation est finalement revenue à la normale dans la journée du 31 décembre. Air Caraïbes tient à rappeler que ce type d’incident, bien que rare et toujours regrettable, s’inscrit dans une politique de zéro compromis sur la sécurité.

À noter que cette compagnie française, spécialisée dans les liaisons avec les Antilles et la Guyane, a été classée en 2025 parmi les 16 meilleures compagnies aériennes mondiales selon le prestigieux palmarès World’s Best Airlines (premier transporteur français du classement).

Un rappel que même pour les compagnies les mieux notées, la prudence reste de mise lorsque la moindre anomalie technique est détectée en vol.