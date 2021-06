Air Caraïbes, nouvel avion

Partages

Air Caraïbes a reçu son premier Airbus A350-1000 en décembre 2019. Ce second appareil vient répondre à la stratégie que souhaite déployer la compagnie en faveur de l’environnement. Nettement plus léger, l’A350 est composé à plus de 70% de matériaux avancés plus résistants et rigides combinant titane, alliages d’aluminium et composites à base de fibre de carbone.

Sa conception ultra-moderne ainsi que ses moteurs Rolls-Royce Trent XWB permettent une économie de carburant conséquente, ainsi qu’une réduction des émissions de dioxyde de carbone d’environ 25%.

Marc Rochet, Directeur Général d’Air Caraïbes précise :

La consommation de carburant par passager aux 100KM parcourus est de l’ordre de 1,70L/par passager. Ce qui fait de cet appareil long-courrier l’un des plus performants du marché. Marc Rochet

C’est également l’avion le plus silencieux de sa catégorie, avec 40% de réduction des nuisances sonores par rapport aux avions de la génération précédente. L’A350-1000 est également équipé d’un système de renouvellement de l’air (High Efficiency Particulate – HEPA) particulièrement performant, permettant d’éliminer les particules jusqu’à la taille de bactéries microscopiques ou de virus avec une efficacité supérieure à 99,99%. L’air filtré dans les cabines de cet Airbus est par ailleurs entièrement renouvelé toutes les 3 minutes, pour une sécurité et un confort optimisés.

Une expérience de voyage toujours plus confortable

Les passagers découvriront à bord une cabine extrêmement silencieuse qui bénéficie d’un éclairage d’ambiance 100% LED de dernière génération imitant les lumières naturelles qui aide ainsi à réduire l’impact du décalage horaire.

Cette cabine offre également davantage d’espace dans toutes les classes de voyage avec des sièges ergonomiques, des hublots panoramiques et une pressurisation cabine améliorée :

Une altitude cabine ressentie de 1800 mètres au lieu de 2400 mètres pour les avions d’ancienne génération.

Et pour le plus grand plaisir des voyageurs, un système de divertissement (IFE) haute définition et la connexion Wi-Fi sont également proposés à bord.

L’A350-1000 déployé sur le cœur historique du réseau d’Air Caraïbes

Ce second appareil, fleuron technologique d’Airbus, vient compléter la flotte de la compagnie qui compte à présent 9 gros porteurs (deux A350-1000, trois A350-900, deux A330-300, deux A330-200) ainsi que trois ATR72-600. Les deux A350-1000 sont dédiés à la liaison entre Paris <> Pointe-à-Pitre (Guadeloupe) et Paris <> Fort-de-France (Martinique), cœur historique du réseau d’Air Caraïbes. Air Caraïbes proposera cet été jusqu’à 40 rotations par semaine vers les 2 îles.

Airbus A350-1000 offre une capacité de 429 places : 24 sièges en Madras (Classe Affaires), 45 sièges en Caraïbes (Classe Premium Economy), 360 sièges en Soleil (Classe économique) qu’il est possible de découvrir dans cette immersion virtuelle : ICI.

Jean-Paul Dubreuil, Président du Groupe Dubreuil Aéro et d’Air Caraïbes, déclare :

Nous sommes très heureux de réceptionner cet appareil qui vient renforcer notre flotte, et qui est tout particulièrement dédié à notre route historique des Antilles. Il s’agit d’un appareil de choix : ultra-performant, plus confortable pour nos passagers et plus respectueux de l’environnement ; des critères qui sont au cœur de notre stratégie et qui consolident son développement. Je tiens à remercier nos clients de leur fidélité. Les équipes d’Air Caraïbes se réjouissent de les retrouver pour la saison estivale. Jean-Paul Dubreuil

Christian Scherer – Chief Commercial Officer and Head of Airbus International :

Ce deuxième long-courrier A350-1000 dont vous prenez livraison aujourd’hui est un avion incomparable en matière de performances opérationnelles et économiques. Il permet une réduction de 25% de la consommation de carburant et de ce fait, des émissions de CO2. Cet appareil de dernière génération vous accompagnera durablement vers les destinations Caribéennes. Nous tenons à saluer l’esprit pionnier d’Air Caraïbes en la matière et sommes heureux de notre association autour de l’avion long-courrier le plus efficient et le plus respectueux de l’environnement du marché. Christian Scherer

Wilhem Belocian, athlète olympique et parrain de l’appareil, déclare :

Je suis très fier d’être le parrain du nouvel Airbus A350-1000 d’Air Caraïbes. Nous sommes tous deux des spécialistes dans nos domaines respectifs : ma spécialité est le 110 mètres haies, mais cet appareil est également le champion de sa catégorie en matière de performances et d’empreinte carbone la plus réduite possible. Un bénéfice appréciable pour nos départements d’outre-mer. Wilhem Belocian