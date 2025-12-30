Air France dérouté vers Maurice

Vol Air France Paris – La Réunion a été dérouté vers Maurice à cause d’orages violents. Les pilotes contraints de « remettre les gaz » en finale.

Ce lundi 29 décembre 2025, les passagers du vol Air France AF648 reliant Paris à l’aéroport de La Réunion ont vécu une arrivée particulièrement mouvementée. En raison d’orages violents, de fortes pluies et d’une visibilité fortement dégradée sur l’île, l’avion a été dans l’impossibilité de se poser normalement.

Après plus d’une heure de survol de La Réunion en attente d’une fenêtre météo favorable (certains témoignages évoquent jusqu’à 11 tours de l’ile), le pilote a tenté une approche. Mais à mi-descente, face à des conditions toujours trop dangereuses, il a dû remettre les gaz. Une manœuvre impressionnante mais tout à fait normale qui a généré un vif stress parmi les voyageurs. « Le pilote a tout tenté pour se poser, mais au milieu il a remis les gaz, ça a été violent », raconte Charlotte, une passagère.

« Il y a des gens qui avaient peur », ajoute Kim, une autre voyageuse. « Moi je n’ai pas pleuré mais je n’étais pas tranquille, j’ai fait des exercices de respiration. »

Les pilotes Air France déroutent vers Maurice

Face à la persistance des intempéries et pour éviter une situation critique en termes de carburant, l’équipage Air France a pris la décision de dérouter l’avion vers l’île Maurice voisine. L’appareil s’est posé à l’aéroport Sir Seewoosagur Ramgoolam vers 9h20 (heure locale), où il est resté environ une heure pour refaire le plein avant de repartir.

L’atterrissage final à La Réunion n’a eu lieu qu’aux alentours de 12h20, soit environ avec cinq heures de retard par rapport à l’horaire prévu (7h20).

L’île de La Réunion était placée en vigilance fortes pluies et orages ce jour-là, ce qui a entraîné de nombreuses perturbations sur le trafic aérien. D’autres vols ont connu des retards importants, voire des déroutements similaires.

Un incident sans conséquence grave, mais qui rappelle à quel point la météo tropicale peut rendre l’approche de l’aéroport de Roland Garros particulièrement délicate en cette période de l’année. Les passagers, malgré le stress, ont globalement salué le professionnalisme de l’équipage qui a privilégié leur sécurité.