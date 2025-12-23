easyJet, la passagère était déjà morte !

Des voyageurs ont affirmé qu’une passagère britannique âgée avait été embarquée à bord d’un vol easyJet reliant Malaga (Espagne) à Gatwick alors qu’elle était déjà morte.

La femme de 89 ans aurait été amenée à bord de l’avion jeudi par cinq membres de sa famille qui, selon d’autres passagers, ont informé le personnel de la compagnie aérienne qu’elle ne se sentait tout simplement pas bien.

Publicités

Mais avant même que l’avion ne puisse décoller, les hôtesses de l’air ont constaté le décès de la femme, selon des passagers. L’appareil a alors fait demi-tour vers le terminal et le vol a été retardé de 12 heures.

La Garde Civile de Malaga a confirmé qu’une femme à bord du vol était décédée peu après 11h. Le vol était prévu au départ à 11h15.

Une passagère a déclaré :

Elle avait vraiment l’air morte, assise dans un fauteuil roulant poussé par sa famille, et apparemment sa famille a dit qu’elle allait parfaitement bien. Elle n’allait pas bien du tout. Tous ceux qu’elle croisait disaient : « Oh mon Dieu, elle a l’air morte. »

Selon un médecin à bord la femme était déjà morte avant d’être installée par sa famille sur son siège.

Concernant la passagère morte à bord de l’Airbus A320 d’easyJet, un porte-parole de la Garde Civile de Malaga a déclaré :

Elle a été déclarée morte à bord de l’avion qui devait quitter Malaga pour Londres peu après 11 heures hier matin. Nos pensées accompagnent la famille et les amis du client décédé et nous leur offrons notre soutien et notre aide en cette période difficile.

Mise à jour du 23/12/2025

La compagnie aérienne tient a apporter les informations suivantes :

Compte tenu du caractère sensible de cette affaire, si vous décidez malgré tout de la couvrir (de nombreux médias ont déjà retiré leurs articles après avoir pris connaissance des faits), nous vous demandons de bien vouloir préciser que la passagère n’était pas décédée avant d’embarquer dans l’avion. Nous le savons car elle voyageait avec deux professionnels de santé qui s’occupaient d’elle. Par conséquent, les affirmations d’autres passagers qui ont été témoins de la scène sont inexactes et ne doivent pas être rapportées comme telles. La passagère était en vie jusqu’à son embarquement. Elle a été autorisée à voyager car elle disposait d’un certificat médical l’autorisant à prendre l’avion et était accompagnée par une équipe médicale. Ce n’est qu’après son embarquement que la passagère a eu besoin d’une assistance médicale et qu’elle est malheureusement décédée.

De plus, le communiqué officiel est le suivant :