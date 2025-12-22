Vol Air France vers Ajaccio dérouté

Un avion de la compagnie aérienne Air France a dû se dérouter samedi soir suite à un problème moteur alors qu’il volait vers Ajaccio.

La compagnie aérienne a indiqué :

L’équipage du vol AF 7562 du 20 décembre 2025 reliant l’aéroport de Paris-Orly à Ajaccio a décidé de se dérouter vers l’aéroport de Lyon après trente-sept minutes de vol en raison d’un problème technique en application du principe de précaution.

Selon les premières informations il s’agit d’un pompage moteur. Ce type d’évènement est connu et les pilotes s’entrainent régulièrement à les gérer lors des séances de simulateur. Air France a indiqué à ce sujet :

Les pompages moteur sont des événements connus et maîtrisés. Les équipages sont formés et régulièrement entraînés à la gestion de ce type d’événement.

Selon des passagers présents sur le vol il y a eu beaucoup de vibrations et des flammes. L’équipage a coupé le moteur et a poursuivi son vol jusqu’à Lyon ou l’appareil s’est posé en sécurité.

Selon un expert aéronautique il n’y a pas d’incendie comme le disent des passagers mais, éventuellement, des flammes au niveau du réacteur avant son extinction. En aucun cas l’aile n’était en feu ni même le moteur.

L’appareil utilisé sur ce vol Air France vers Ajaccio et dérouté à Lyon est un Airbus A320 équipé de moteur CFM 56. Ces moteurs sont considérés comme parmi les plus sures et fiables du marché. Le pompage moteur est un évènement rare, impressionnant mais sans réel danger immédiat.

Le vol vers Ajaccio a dérouté vers Lyon ou il s’est posé à 18h25. Les passagers ont été acheminé en vol vers Bastia puis en car vers Ajaccio.