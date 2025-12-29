Ryanair, urgence suite turbulences

Un Boeing 737‑8 MAX de Ryanair effectuant le vol FR1121 de l’aéroport de Birmingham à l’aéroport de Tenerife Sud le 28 décembre 2025 a été contraint de déclarer une urgence et de retourner au Royaume-Uni. L’appareil a rencontré de fortes turbulences qui ont entraîné des blessures chez plusieurs passagers.

L’appareil, immatriculé EI-HGO, a décollé de Birmingham vers 14h50 GMT. Il a atteint une altitude de croisière d’environ 35 000 pieds au-dessus de l’espace aérien français près de Brest. C’est à ce moment qu’il a soudainement rencontré de fortes turbulences.

Selon les témoignages des passagers et les données de suivi aérien, le service en cabine était en cours à ce moment-là, avec des chariots de service dans l’allée. Cela a probablement contribué au nombre et à la gravité des blessures à bord.

En raison des turbulences et des blessures subies, l’équipage Ryanair a déclaré une situation d’urgence, émettant le code transpondeur 7700 pour signaler la situation au contrôle aérien. L’appareil a alors effectué un demi-tour et entamé sa descente. Il est descendu rapidement de son altitude de croisière avant de se stabiliser à environ 10 000 pieds.

L’avion a atterri sans incident à l’aéroport de Birmingham environ 92 minutes après le décollage. Les services d’urgence, notamment les ambulanciers, étaient positionnés afin de prodiguer une assistance médicale immédiate aux passagers affectés par les turbulences.

Déclaration Ryanair après l’urgence

Un porte-parole de Ryanair a confirmé par la suite que l’avion avait « atterri normalement » et qu’un petit nombre de passagers avaient reçu des soins médicaux au sol. La compagnie aérienne a également indiqué que le vol FR1121 avait repris son itinéraire prévu vers Tenerife plus tard dans la soirée, une fois la situation résolue.

Ryanair et les autorités médicales n’ont pas encore communiqué l’intégralité des détails concernant le nombre et l’étendue des blessures. Selon les témoignages recueillis par les services d’information aéronautique, les turbulences ont été soudaines et violentes, projetant des passagers non attachés et des objets dans la cabine.

De fortes turbulences, notamment en altitude de croisière, peuvent survenir par ciel clair sans signes avant-coureurs visuels évidents. Elles sont souvent liées à des phénomènes atmosphériques tels que les jetstreams ou les fronts météorologiques.