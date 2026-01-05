Air France recrute des PNC à Papeete

La compagnie aérienne Air France recrute des PNC en ce début 2026.

Voici les informations disponibles sur le site Air France

Description de la mission

Dotés d’un excellent relationnel, démontrant une bonne capacité d’écoute et un très bon esprit d’équipe, les hôtesses et stewards d’Air France sont les principaux ambassadeurs de la Compagnie auprès des clients et réalisent les activités principales suivantes :

Veiller à la sécurité des passagers en respectant les règles en vigueur.

Assurer le service au client dans le respect des objectifs de qualité et d’excellence d’Air France.

Personnaliser la relation client afin de contribuer à sa satisfaction.

Affecté sur la base de Papeete, le PNC effectue sa mission sur le réseau Long Courrier d’Air France (ligne PPT/LAX/PPT exclusivement).

Par ailleurs, la succession de périodes de travail et de repos peuvent conduire à travailler de nuit, les week-ends et les jours fériés.

La ponctualité et la disponibilité sont également de rigueur tout au long de la mission.

Le port de l’uniforme est requis.

Profil recherché

Vous avez un excellent relationnel, vous aimez travailler en équipe, vous êtes rigoureux et vous répondez aux critères suivants :

Être résident polynésien

Être détenteur du Baccalauréat

Être titulaire du Certificat de membre d’équipage de cabine européen, ou CCA (« Cabin Crew Attestation ») valide

Avoir déjà une expérience aéronautique sera appréciée

Avoir obligatoirement un niveau B2 minimum en Anglais selon le Common European Framework dans les 3 compétences speaking, reading, listening. Le certificat d’anglais doit dater de moins de 24 mois (original exigé).

Tests acceptés :

– LILATE

– LINGUASKILL General English ou Business : pour les tests effectués à partir d’octobre 2025, depuis la plateforme de test, validé « partager les résultats » et spécifié l’institution destinataire « Air France » obligatoirement.

Pièces impératives à fournir au plus tard le 09/01 dans votre espace candidat sur le site Air France https://recrutement.airfrance.com

Pour TOUS les candidats :

Votre CV

Votre BAC obtenu ou diplôme supérieur et équivalence obligatoire CIEP/ENIC NARIC si diplôme obtenu à l’étranger. Pour les diplômes obtenus en France après 1998, fournir obligatoirement l’attestation d’obtention téléchargeable sur Diplôme.gouv.fr (cyclades).

Votre CCA

Votre Attestation de niveau d’anglais

Une Copie de votre passeport valable a minima jusqu’au 31/01/2027

Votre attestation d’aptitude physique et mentale valable a minima jusqu’au 31/01/2027

Votre justificatif de domicile en Polynésie de moins de 3 mois

Le visa US C1/D ou B1/B2 si vous en possédez un

