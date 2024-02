Recrutement PNC Air France

Partages

Intitulé du poste

Personnel Navigant Commercial EXPERIMENTE Air France et sa filiale HOP ! en CDD

Présentation du contexte

En vue du pic d’activité saisonnier en lien avec l’organisation des JO sur Paris Air France ouvre un recrutement PNC. Nous vous offrons l’opportunité de devenir Ambassadeur de la Compagnie en tant que membre d’équipage commercial.

Vous êtes dotés d’un réel sens relationnel, d’une écoute et d’une autonomie certaines, d’un sens des responsabilités développé, l’esprit d’équipe et le plaisir de faire plaisir font partie de vos valeurs?

Vous avez exercé en tant que PNC réglementaire au cours des deux dernières années ?

Vous êtes prêts à relever le défi et vous souhaitez contribuer à renforcer nos équipes à l’occasion des JO de Paris 2024 ?

Alors n’hésitez pas à nous rejoindre !

Description de la mission

Vous serez affecté selon les besoins de l’entreprise, au sein d’Air France ou de sa filiale HOP ! sur la base de Paris.

Le PNC démontre une réelle capacité à s’adapter à son environnement, aux situations particulières, à son équipage et aux typologies Clients avec toujours pour ligne de

conduite les objectifs suivants :

– veiller à la sécurité des passagers en appliquant rigoureusement les procédures en vigueur

– assurer le service aux clients dans le respect des objectifs de qualité et d’excellence

– personnaliser la relation client afin de contribuer à sa satisfaction

– véhiculer l’image commerciale de nos compagnies grâce à une présentation

exemplaire et soignée ainsi qu’un comportement irréprochable

– faire preuve de respect envers sa hiérarchie, ses collègues de travail et les clients.

Le port de l’uniforme est requis.

Le type de contrat est un contrat à durée déterminée (CDD) d’environ 6 mois.

Les premiers contrats débuteront en mai 2024.

Les épreuves de sélection se dérouleront en deux étapes à partir de mi-février 2024 :

– TEST PSYCHOTECHNIQUE ELIMINATOIRE A DISTANCE

– UN ENTRETIEN EN PRESENTIEL EN REGION PARISIENNE

NB: Les candidatures éventuelles pour les titulaires d’une reconnaissance de

travailleur handicapé ne pourront être retenues que sur accord médical pour l’exercice de la fonction dans le cadre de la législation.

Pièces impératives à déposer dans votre espace candidat sur le site Air France https://recrutement.airfrance.com:

Pour TOUS les candidats:

– Votre CV indiquant impérativement votre disponibilité pour débuter une formation en

cas de réussite à la sélection.

– Une copie de votre certificat de membre d’équipage de cabine européen/CCA

(“Cabin crew attestation”) valide,

– Une copie de votre Aptitude Physique et Mentale valide,

– Votre attestation de niveau d’anglais datant de moins de 24 mois,

– Une copie de votre passeport en cours de validité (à minima jusqu’à août 2025)

– Une copie du diplôme du Baccalauréat (ou à défaut un relevé de notes),

– Une attestation d’Heures de Vol (60 heures minimum)

Le dépôt du dossier de candidature complet devra être effectué directement sur le site.

Attention ! Seuls les dossiers complets au dépôt de candidature seront étudiés.

L’offre sera fermée dès que le nombre requis de candidatures sera atteint.

Profil recherché pour le recrutement PNC Air France

Vous avez un excellent relationnel, vous aimez travailler en équipe, vous êtes

rigoureux et vous répondez aux critères suivants :

– Avoir a minima 18 ans à l’ouverture de la campagne de recrutement

– Avoir au minimum un baccalauréat obtenu ou une attestation de reconnaissance de

niveau d’études IV pour les détenteurs de diplômes étrangers (pour tout

renseignement concernant cette attestation contacter le CIEP)

– Etre ressortissant d’un état membre de l’Union Européenne

– Etre titulaire du Certificat de membre d’équipage de cabine européen, ou CCA

(“Cabin crew attestation”) valide (PNC ayant exercé les fonctions de PNC Règlementaire au cours des deux dernières années, à titre d’exemple, sont exclus les contrats PCB).

– Avoir l’aptitude physique et mentale au métier (il appartient au candidat PNC d’être à

jour de sa visite médicale de licence lors de sa mise en stage de formation initiale)

– Avoir un niveau d’anglais B2 minimum selon le Common European Framework (Lilate, Linguaskill General ou Business, TOEFL IBT, Bright 5 Star), pour tous les certificats a minima 3 des 4 compétences (speaking impératif, reading, listening).

Le certificat d’anglais doit dater de moins de 24 mois (original exigé) avec la mention

speaking/reading/listening et le niveau B2 doit être atteint dans chacune des 3 compétences.

Attention : le test TOEIC n’est plus accepté.

Autres langues appréciées

Pour les candidats des autres pays membres de l’Union Européenne, attester d’un

niveau de français niveau B2 minimum datant de moins de 24 mois (original exigé)

selon le Common European Framework CECRL.

Ci-dessous les seuls certificats acceptés :

– Test TCF (Test de connaissance du Français)

– Test TEF (Test d’évaluation de Français)

– Test TIF (Test de Français international)

– DALF (diplôme Approfondi de Langue Française)

– DFP (Diplôme de Français Professionnel)

Une expérience RECENTE (au cours des deux dernières années) en tant que PNC

règlementaire est demandée.

En cas de réussite à la sélection, votre intégration sera conditionnée par la délivrance d’une copie de votre vaccination fièvre jaune ainsi qu’un extrait de votre casier judiciaire vierge numéro 3 datant de moins de 3 mois. Les candidats ayant réussi la sélection intégreront un vivier et seront appelés selon les besoins des Compagnies.

Type de contrat recrutement PNC Air France

CDD

Type d’horaires

Décalé

Profil candidat

Niveau d’études min. requis

Bac obtenu

Niveau d’expérience min. requis

Moins de 3 ans

Localisation du poste

Localisation du poste

France, Ile-de-France, Val d’Oise (95)

