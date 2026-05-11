Le PDG d’Air France-KLM, Ben Smith, aurait pris la décision définitive de changer de nom du groupe Air France -KLM. Cela fait suite à l’arrivée imminente de la compagnie scandinave SAS.

Des rapports indiquant que le rachat de SAS par KLM entraînerait la disparition du nom Air France-KLM Group seraient récemment parvenus à des cadres supérieurs du groupe. Le nouveau nom ne comporterait ni Air France ni KLM, à l’instar d’International Airlines Group, maison mère de British Airways et d’Iberia.

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Air France-KLM souhaite acquérir une participation majoritaire dans SAS, l’approbation étant attendue au cours du second semestre de cette année.

Le groupe prévoit également d’acquérir TAP Portugal ultérieurement. Air France-KLM a récemment déposé une offre de rachat pour la compagnie aérienne portugaise. Cette derniere fait face à une forte concurrence de la part de l’allemande Lufthansa.

Air France-KLM va changer de nom pour intégrer plus de compagnies

Un porte-parole a déclaré qu’il était « tout à fait logique d’engager la discussion sur un nouveau nom, étant donné que nous prévoyons d’intégrer de nouvelles marques au groupe Air France-KLM. Le nom actuel ne reflète que nos deux marques historiques. » Selon lui, aucun nom n’a encore été choisi.

À Paris, certaines personnes évoqueraient le nom de « Groupe Bleu » comme nom de travail pour le nouveau nom.

Le projet de changement de nom a suscité des réactions mitigées au sein de la haute direction, certains le qualifiant de mesure radicale.

Air France et KLM ont fusionné début 2004. À cette époque, le PDG de l’époque, Jean-Cyril Spinetta, envisageait déjà de nouveaux noms, tels que « French European Airlines ».

Air France-KLM change appellation et de modèle économique

Ce changement de nom pourrait représenter une nouvelle étape vers un modèle économique différent. Dans celui-ci la société holding parisienne dirigerait tout de manière centralisée et les compagnies aériennes sous-jacentes deviendraient des transporteurs opérationnels.

Avant la pandémie de coronavirus, KLM s’est battue pour préserver son autonomie, notamment en matière de décisions financières et de réseau. L’an dernier, le directoire de la holding parisienne a été élargi avec l’arrivée d’Adriaan den Heijer, ancien de KLM, au poste de directeur commercial, et d’Oltion Carkaxhija à celui de directeur des opérations.

Dans le cadre d’une nouvelle centralisation, la filiale AirTrade de KLM a été transférée et vendue à la holding parisienne, entraînant ainsi une perte de contrôle pour KLM, selon le rapport annuel de la compagnie. AirTrade est le voyagiste et la plateforme qui gère les voyages à forfait pour KLM Holidays et Transavia.

Le directeur d’AirTrade, Jeroen Martron, a qualifié cette décision d’« étape logique ». Air France-KLM souhaite réorganiser ses activités. Nous nous en félicitons car cela signifie que nos activités ont une valeur stratégique pour le groupe. Il n’est pas encore certain que nous gérions également les voyages organisés d’Air France. Dans un premier temps, de nouveaux commissaires d’Air France-KLM seront nommés », a précisé M. Martron