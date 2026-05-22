Air France AF447, le procès en appel

Le 21 mai 2026, la Cour d’appel de Paris a rendu son délibéré dans l’un des procès les plus longs et les plus emblématiques de l’histoire de l’aviation civile française. Dans une décision attendue par les familles de victimes depuis des années, Air France et Airbus ont été reconnus coupables lors de cet verdict du procès en appel du crash AF447 d’homicides involontaires le crash du vol Rio-Paris du 1er juin 2009, qui avait coûté la vie à 228 personnes (216 passagers et 12 membres d’équipage).

Rappel des faits : une tragédie toujours vive

Dans la nuit du 31 mai au 1er juin 2009, l’Airbus A330-200 d’Air France reliant Rio de Janeiro à Paris disparaît des radars au-dessus de l’Atlantique Sud. L’avion s’abîme en pleine mer après une perte de contrôle en haute altitude. Les causes principales identifiées par les enquêtes du BEA (Bureau d’Enquêtes et d’Analyses) :

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Givrage des sondes Pitot (capteurs de vitesse) ;

Déconnexion du pilote automatique ;

Réactions inappropriées des pilotes face à un décrochage (stall) à haute altitude.

L’équipage n’avait pas réussi à récupérer l’avion malgré les alarmes.

Un long parcours judiciaire

2019-2022 : Instruction et premier procès correctionnel.

17 avril 2023 : En première instance, le tribunal relaxe Air France et Airbus des poursuites pénales pour homicides involontaires, tout en reconnaissant une responsabilité civile.

2023 : Le parquet général fait appel de cette relaxe.

29 septembre au 27 novembre 2025 : Procès en appel devant la Cour d’appel de Paris (deux mois d’audiences techniques et émouvantes).

26 novembre 2025 : Le parquet général requiert la condamnation des deux entreprises.

21 mai 2026 : Verdict de culpabilité.

Procès en appel du vol AF447, le verdict du 21 mai 2026

La Cour d’appel a jugé que Airbus et Air France étaient « seuls et entièrement responsables » du crash. Elle leur a infligé l’amende maximale prévue pour les personnes morales : 225 000 euros pour chacune.

Les principaux griefs retenus :

Airbus : Sous-estimation de la gravité des problèmes récurrents de givrage des sondes Pitot, défaut d’information claire et rapide des compagnies exploitantes.

Air France : Insuffisance de la formation des pilotes sur le décrochage à haute altitude et retard dans la prise en compte des incidents Pitot.

Procès en appel du crash Air France AF447, les réactions

Du côté des familles de victimes :

Beaucoup expriment un sentiment de reconnaissance partiel après 17 ans de combat. Pour certaines associations (comme Entraide et Solidarité AF447), ce verdict marque une forme de justice symbolique, même si l’amende reste très modeste par rapport à l’ampleur du drame.

Du côté des entreprises :

Air France et Airbus ont immédiatement annoncé qu’elles se pourvoiraient en cassation. Elles contestent fermement le lien de causalité retenu par la cour d’appel et maintiennent que la responsabilité principale revient aux réactions de l’équipage dans une situation extrêmement dégradée.

Enjeux au-delà du pénal

Ce procès en appel du crash AF447 soulève des questions plus larges sur la sécurité aérienne :

La circulation de l’information entre constructeur, compagnies et autorités.

La formation des pilotes face à des situations rares et complexes.

La responsabilité des grands groupes industriels dans les accidents.

Malgré le drame, le crash AF447 a entraîné d’importantes améliorations mondiales : remplacement systématique des sondes Pitot, renforcement de la formation sur le décrochage à haute altitude, et meilleure gestion des situations de « startle effect » (effet de surprise).

Le combat judiciaire n’est probablement pas terminé. Avec un possible pourvoi en cassation, l’affaire AF447 pourrait encore s’étendre sur plusieurs années.17 ans après la tragédie, ce verdict restera comme un moment marquant : la justice française a, pour la première fois à ce niveau, tenu pour pénalement responsables le constructeur et la compagnie dans une catastrophe aérienne majeure.