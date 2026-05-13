Transavia, nombreuses liaisons inaugurées en 2026

Transavia France, la filiale low-cost du groupe Air France-KLM, poursuit son développement ambitieux. Au cours des derniers mois et pour la saison été 2026, Transavia a inauguré et continue d’inaugurer de nombreuses nouvelles liaisons, tant au départ de Paris-Orly que de ses bases régionales. Cette stratégie renforce sa position de premier transporteur low-cost au départ des aéroports parisiens tout en diversifiant son offre vers l’Europe et l’Afrique du Nord.

Nouvelles liaisons domestiques depuis Paris-Orly

Depuis le 29 mars 2026, Transavia France a pris le relais d’Air France sur plusieurs liaisons domestiques au départ d’Orly. La compagnie a inauguré les routes vers Nice, Marseille et Toulouse. Ces lignes s’ajoutent aux destinations intérieures déjà opérées et portent à sept le nombre de routes domestiques depuis Orly. Jusqu’à 8 vols par jour sont proposés vers Nice, offrant une grande flexibilité aux voyageurs qui souhaitent combiner un séjour à Paris avec la Côte d’Azur ou le sud de la France.

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Nouvelles destinations européennes au départ de Paris-Orly (été 2026)

Transavia France a lancé plusieurs nouveautés phares au printemps 2026 :

Sarajevo (Bosnie-Herzégovine) : Première liaison directe depuis Paris-Orly, inaugurée le 17 avril 2026 avec 2 vols par semaine (lundis et vendredis). Une destination historique et culturelle désormais accessible facilement.

Pise (Italie) : 4 vols par semaine dès le 17 avril 2026, pour découvrir la Toscane.

Wroclaw (Pologne) : 2 vols par semaine (jeudis et dimanches) à partir du 16 avril 2026.

Alghero (Sardaigne, Italie) : 2 vols par semaine (mardis et samedis) dès le 18 avril 2026.

Araxos (Grèce) et Bourgas (Bulgarie) : Autres nouveautés grecque et bulgare pour les amateurs de soleil et de mer.

Ces ouvertures s’accompagnent d’une augmentation de fréquences sur des routes existantes comme Venise, Madrid ou Stockholm.Développement des bases régionales.

Transavia renforce également ses opérations en régions :

Lyon : Nouvelles liaisons vers Mykonos (2 vols/semaine dès juillet 2026), ainsi que d’autres ouvertures saisonnières.

Marseille : Nouvelle route vers Oran (Algérie) et renforcement vers le Maroc.

Montpellier : Liaisons vers Malaga et Tanger.

Autres régions : Ouvertures vers l’Afrique du Nord (notamment 14 nouvelles routes vers le Maroc pour l’hiver 2025-2026 au départ de plusieurs villes françaises) et des destinations ensoleillées comme Praia (Cap-Vert).

Une stratégie gagnante

Ces inaugurations de liaisons en 2026 s’inscrivent dans une croissance soutenue de Transavia France, qui mise sur un mix de destinations loisirs, soleil et VFR (Visiting Friends and Relatives), particulièrement vers le Maghreb et l’Europe du Sud. La compagnie profite également du repositionnement d’Air France vers Paris-Charles de Gaulle pour consolider Orly comme hub low-cost.

Avec des tarifs attractifs (à partir de 39-40 € l’aller simple sur de nombreuses nouveautés), Transavia rend accessibles des destinations auparavant moins desservies en direct depuis la France.Envie de voyager ? Consultez le site transavia.com pour découvrir toutes les nouveautés et réserver vos prochains vols.Transavia France continue d’écrire son histoire avec des ailes toujours plus déployées sur la carte européenne et méditerranéenne. Prochaines inaugurations à suivre !