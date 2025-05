Transavia reprend les lignes d’Air France à Orly

Partages

À partir du 29 mars 2026, l’aéroport de Paris-Orly accueillera un changement majeur dans son paysage aérien. Transavia, la filiale low-cost du groupe Air France-KLM, prendra la relève d’Air France à Orly sur trois liaisons domestiques emblématiques : Nice, Toulouse et Marseille. Cette transition marque une étape clé dans la stratégie de restructuration du groupe qui vise à optimiser ses opérations tout en renforçant la position de Transavia comme acteur incontournable du transport aérien à bas coût en France.

Transavia reprend Orly, un transfert stratégique pour Air France-KLM

Le groupe Air France-KLM a amorcé un virage stratégique en décidant de recentrer les opérations d’Air France sur l’aéroport de Paris-Charles-de-Gaulle où la compagnie se concentrera sur ses vols long-courriers, plus rentables. Cette réorganisation laisse le champ libre à Transavia pour investir pleinement l’aéroport d’Orly désormais accessible en métro grâce à la ligne 14. À partir de 2026, Air France cessera définitivement ses activités à Orly, et Transavia deviendra la principale représentante du groupe dans cet aéroport situé au sud de Paris.

Publicités

Transavia opérera jusqu’à huit vols quotidiens vers Nice, deux vers Marseille et huit vers Toulouse, des destinations prisées tant par les voyageurs d’affaires que par les vacanciers. Ces lignes, qui étaient jusqu’alors exploitées par Air France, bénéficieront de l’approche low-cost de Transavia, avec des tarifs compétitifs et une flexibilité accrue pour séduire une clientèle diversifiée.

Une offre taillée pour les voyageurs d’affaires et de loisirs

Transavia ne se contente pas de reprendre les créneaux horaires laissés par Air France, la compagnie ambitionne de transformer l’expérience des passagers à Orly. Les vols vers Nice, Toulouse et Marseille décolleront d’Orly 2, avec des avions positionnés au contact, permettant un embarquement et un débarquement directement depuis le terminal pour plus de fluidité.

Pour séduire la clientèle affaires, particulièrement active sur ces lignes domestiques, Transavia mise sur des services adaptés. Parmi les nouveautés annoncées, la compagnie prévoit de renforcer la flexibilité des billets, facilitant les modifications de réservation, et de créer un salon dédié à Orly 2 dès avril 2026. Ce lounge offrira des commodités telles que des espaces de travail, des rafraîchissements et un environnement calme, répondant aux attentes des voyageurs professionnels.

En parallèle, Transavia conserve son ADN low-cost en proposant des tarifs attractifs, qui devraient séduire les voyageurs à la recherche de vols économiques pour rejoindre le sud de la France. Cette double approche, services premium pour les uns, prix compétitifs pour les autres, positionne Transavia comme un acteur polyvalent sur ces routes stratégiques.

Une montée en puissance pour Transavia à Orly

La reprise des lignes d’Air France s’inscrit dans une dynamique de croissance soutenue pour Transavia. En 2025, la compagnie prévoit déjà une augmentation de 19 % de ses capacités pour la saison estivale. Cela sera possible grâce à l’expansion de sa flotte qui passera à 87 avions (contre 75 en 2024). Cette montée en puissance est facilitée par la récupération progressive des créneaux horaires libérés par Air France à Orly, un aéroport clé pour les vols court et moyen-courriers.

Transavia ne se limite pas à ces trois destinations domestiques. La compagnie a récemment annoncé l’ouverture de 18 nouvelles lignes internationales pour l’hiver 2025-2026, desservant des destinations comme l’Arabie saoudite, l’Égypte, la Turquie ou encore le Cap-Vert. À Orly, elle renforce également son offre vers l’Europe de l’Est avec des vols vers Chisinau (Moldavie) et Sofia (Bulgarie) et vers des métropoles comme Amsterdam et Munich. Cette diversification illustre l’ambition de Transavia de devenir un leader du low-cost en Europe, tout en consolidant sa base à Orly.

Transavia reprend les lignes Air France à Orly, les défis à relever

Si cette transition offre de nombreuses opportunités, elle n’est pas sans défis. Transavia devra maintenir un équilibre entre ses ambitions de croissance et la rentabilité de ses opérations. Par le passé, certaines lignes, comme celle reliant Pau à Orly, ont été abandonnées en raison de déficits importants (3 millions d’euros par an pour Pau-Orly). La compagnie devra également gérer les attentes des clients habitués au service d’Air France qui pourraient percevoir le passage à une compagnie low-cost comme une baisse de qualité malgré les efforts de Transavia pour proposer des services premium.

Un autre défi réside dans la concurrence. Orly accueille d’autres compagnies low-cost, comme easyJet et Vueling, qui pourraient contester la domination de Transavia sur ces routes domestiques. Enfin, la hausse des taxes sur les billets d’avion, comme la taxe de solidarité, pourrait peser sur les marges de la compagnie et sur les prix proposés aux clients. Transavia a déjà suscité des critiques en répercutant cette taxe sur des billets déjà vendus, une pratique qui a alimenté le débat sur la transparence des compagnies low-cost.

Une opportunité pour Orly et ses voyageurs

La reprise des lignes d’Air France par Transavia à Orly marque une nouvelle étape dans la transformation de cet aéroport, qui s’affirme comme un hub majeur pour les vols low-cost en Europe. Avec l’arrivée de la ligne 14 du métro, l’accès à Orly est désormais plus rapide et pratique, renforçant son attractivité pour les Parisiens et les visiteurs.

Pour les voyageurs, cette transition promet des tarifs plus abordables et une offre élargie, tout en conservant des services pensés pour les déplacements professionnels. Pour Transavia, c’est une occasion de consolider sa place dans le ciel français et européen, en s’appuyant sur l’héritage d’Air France tout en imposant son modèle économique.

La reprise des lignes Nice, Toulouse et Marseille par Transavia à Orly n’est pas qu’un simple transfert d’opérations : elle reflète une ambition plus large de redéfinir l’offre aérienne au départ de la capitale. À partir du 29 mars 2026, les voyageurs pourront découvrir une nouvelle façon de voler vers le sud de la France, portée par la promesse de Transavia : allier accessibilité, flexibilité et confort.