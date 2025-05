French Bee inaugure son premier vol vers Montréal en 2025

Partages

Le 30 avril 2025, la compagnie aérienne française French Bee a marqué un jalon historique en lançant son premier vol direct entre Paris-Orly et l’aéroport international Montréal-Trudeau. Ce vol inaugural, opéré par un Airbus A350-900, a transporté 401 passagers, symbolisant l’ambition de French Bee de conquérir le marché canadien avec son modèle de vols long-courriers à bas coût. Cette nouvelle liaison renforce la présence de la compagnie en Amérique du Nord et répond à une demande croissante pour des voyages transatlantiques abordables et personnalisables.

French Bee à Montréal en 2025, une entrée remarquée sur le marché canadien

Filiale du Groupe Dubreuil, également propriétaire d’Air Caraïbes, French Bee est la première compagnie aérienne française spécialisée dans les vols long-courriers à bas coût. Après avoir solidement établi son réseau aux États-Unis avec des destinations comme New York, San Francisco, Los Angeles et Miami, Montréal devient sa septième destination long-courrier et sa première au Canada.

Christine Ourmières-Widener, présidente de French Bee, a déclaré :

Montréal est un centre économique important avec une population cosmopolite, créant une demande pour les voyages d’affaires et de loisirs tout au long de l’année.

Ce lancement intervient à un moment stratégique, alors que la compagnie française Corsair, présente sur la liaison Montréal-Paris pendant près de 20 ans, a récemment quitté le marché québécois. Selon John Gradek, expert en aviation à l’Université McGill, l’arrivée de French Bee est opportune, mais il souligne que la compagnie devra convaincre les voyageurs avec des tarifs suffisamment attractifs pour compenser l’absence de services inclus traditionnels.

Des vols réguliers à prix compétitifs

French Bee propose quatre vols hebdomadaires (lundi, mercredi, vendredi et dimanche) entre Paris-Orly (Terminal 4) et Montréal, avec une fréquence supplémentaire le samedi en juillet et août. Le vol aller décolle à 19h20 de Paris et atterrit à 21h00 à Montréal, tandis que le vol retour part à 23h00 pour arriver à Paris à 12h00 le lendemain. La durée du vol direct est d’environ 7 heures 30, offrant un trajet confortable et efficace.

Les tarifs sont un atout majeur de French Bee. En classe économique, le tarif de base « Bee Light » débute à 285 € l’aller-retour, incluant un bagage cabine. Les options « Bee Smart » et « Bee Flex » offrent plus de services, comme des bagages en soute et des repas chauds, à partir de 475 € et 675 € respectivement. En classe premium, les prix commencent à 949 € pour un confort accru. Cependant, comme le note Mehran Ebrahimi, professeur à l’UQAM, la différence de prix avec des concurrents comme Air Canada ou Air France est plus marquée hors saison, ce qui pourrait pousser ces derniers à ajuster leurs tarifs.

Une expérience de vol moderne et personnalisable

L’Airbus A350-900 utilisé sur cette ligne, configuré avec 376 sièges en classe économique et 35 en classe premium, est équipé des dernières technologies pour un confort optimal et une empreinte carbone réduite de 25 % par passager. Les passagers bénéficient d’écrans individuels HD tactiles, d’une connexion Wi-Fi, et d’un large choix de divertissements gratuits, incluant films, séries et podcasts. French Bee mise sur la flexibilité : chaque voyageur peut personnaliser son expérience en choisissant des services à la carte, tels que des bagages en soute, des repas conçus par des chefs étoilés, ou un embarquement prioritaire.

Marc-Antoine Blondeau, directeur général de French Bee, a indiqué :

Nous souhaitons démocratiser les voyages long-courriers sans compromis sur le confort ni sur le service. Cette approche a déjà séduit : environ 15 000 billets avaient été vendus avant même le vol inaugural, un succès comparable au lancement de la ligne vers La Réunion.

French Bee à Montréal en 2025, perspectives et défis

French Bee entre en concurrence avec Air France, Air Canada, et Air Transat, qui opèrent depuis Paris-Charles de Gaulle, ainsi qu’avec Corsair sur une ligne saisonnière depuis Orly. Si les tarifs attractifs et la modernité de la flotte sont des atouts, la compagnie devra maintenir une offre compétitive face à des transporteurs établis. Comme le souligne Mehran Ebrahimi, l’expérience de French Bee et l’efficacité de ses avions pourraient lui permettre de s’imposer, à condition que la demande pour des vols à bas coût sans services inclus reste soutenue.

Le premier vol de French Bee vers Montréal marque une étape clé dans l’expansion de la compagnie en Amérique du Nord. Avec des tarifs abordables, une flotte écoresponsable et une expérience de vol personnalisable, French Bee s’adresse à une clientèle variée, des voyageurs à petit budget aux amateurs de confort premium. Cette nouvelle liaison promet de rapprocher Paris et Montréal, rendant les 5 500 km qui les séparent plus accessibles que jamais.