easyJet renforce son offre à Nantes pour 2025

Partages

La compagnie aérienne low-cost britannique easyJet poursuit son expansion à l’aéroport de Nantes Atlantique et consolide sa position de première compagnie régionale en France hors Paris. En 2025, easyJet proposera six nouvelles destinations au départ de Nantes.

easyJet, six nouvelles destinations au départ de Nantes pour 2025

easyJet a annoncé l’ouverture de six nouvelles lignes depuis Nantes Atlantique, dont quatre seront opérationnelles dès l’été 2025 et deux à partir de l’hiver. Voici le détail des nouvelles liaisons :

Publicités

Minorque (Baléares, Espagne) : Dès le 1er avril 2025, trois vols hebdomadaires (mardi, jeudi et samedi) desserviront cette île méditerranéenne.

Rhodes (Grèce) : À partir du 25 juin 2025, deux vols par semaine (mercredi et samedi) relieront Nantes à cette île grecque, célèbre pour sa vieille ville classée au patrimoine mondial de l’UNESCO

Hurghada (Égypte) :Dès le 5avril 2025, un vol hebdomadaire (samedi) permettra de rejoindre cette station balnéaire de la mer Rouge, prisée pour ses spots de plongée et son climat ensoleillé toute l’année Cette ligne, déjà testée avec succès en hiver, sera pour la première fois proposée en été.

La Canée (Crète, Grèce) : À partir du 29 juin 2025, un vol hebdomadaire (dimanche) desservira cette destination crétoise, renforçant l’offre d’easyJet vers la Crète avec une deuxième liaison depuis Nantes (en complément d’Héraklion).

Madrid (Espagne) : Dès le 27 octobre 2025, deux vols par semaine (lundi et vendredi) relieront Nantes à la capitale espagnole.

Budapest (Hongrie) : Également à partir du 27 octobre 2025, deux vols hebdomadaires (lundi et vendredi) permettront de découvrir la « perle du Danube », une exclusivité easyJet depuis Nantes.

Ces nouvelles lignes portent à 36 le nombre total de destinations desservies par easyJet depuis Nantes, confirmant l’aéroport comme une plaque tournante pour les voyages estivaux et hivernaux.

Une stratégie axée sur la diversité et l’accessibilité

Avec 1,8 million de passagers transportés en 2024, soit une hausse de 20 % par rapport à 2023, easyJet a battu son record de trafic à Nantes, dépassant même les chiffres pré-Covid de 2019 (1,7 million). Pour soutenir cette croissance, la compagnie basera un quatrième avion à Nantes dès l’été 2025, augmentant sa capacité et renforçant son offre annuelle, notamment pour réduire les pertes hivernales.

Reginald Otten, directeur général adjoint d’easyJet pour la France, a souligné l’engagement de la compagnie à offrir des destinations variées à des prix compétitifs :

Nous sommes ravis d’annoncer l’ouverture de ces nouvelles lignes, permettant aux habitants de l’Ouest de découvrir la beauté de ces destinations, tout en renforçant notre présence dans les régions françaises.

Les tarifs débutent à 35 € l’aller simple (taxes et frais inclus, hors bagages), rendant ces destinations accessibles à un large public.

eayJet en 2025, impact pour Nantes et ses voyageurs

L’ajout de ces lignes renforce l’attractivité de l’aéroport Nantes Atlantique, qui devrait dépasser son record de 7,2 millions de passagers en 2025. Ces nouvelles connexions offrent aux Nantais et aux habitants de la région des options de voyage directes vers des destinations culturelles (Madrid, Budapest), balnéaires (Minorque, Hurghada) et historiques (Rhodes, La Canée). Elles répondent à une demande croissante pour des expériences authentiques et dépaysantes, comme l’a noté un expert du tourisme :

Les voyageurs recherchent du soleil, mais aussi des destinations riches en histoire et en culture.

Pour les professionnels, la ligne vers Madrid facilitera les échanges économiques avec l’Espagne, tandis que Budapest ouvre une nouvelle porte vers l’Europe de l’Est. La clientèle d’affaires, qui représente désormais 23 % des passagers d’easyJet à Nantes (contre 11 % en 2022), devrait également bénéficier de ces nouvelles options.

Un engagement régional et des perspectives d’avenir

easyJet, présente à Nantes depuis 2008, a fait de l’aéroport une de ses principales bases françaises, avec 160 emplois créés et une flotte de quatre Airbus A320 prévus pour 2025. La compagnie s’inscrit dans une stratégie de long terme, comme l’a souligné Hervé Bidet, directeur commercial de l’aéroport :

L’ouverture des lignes vers Madrid et Budapest renforce notre connectivité en Europe de façon significative.

Alors que d’autres compagnies, comme Volotea et Transavia, continuent également d’étoffer leur offre à Nantes, l’aéroport pourrait voir de nouvelles annonces dans les années à venir, notamment vers les pays scandinaves ou l’Afrique du Nord. Cependant, cette croissance suscite des préoccupations chez les riverains, excédés par les nuisances sonores, malgré une baisse des mouvements d’avions (51 000 en 2024 contre 69 000 en 2019).