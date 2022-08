Recrutement PNC easyJet Nantes

Partages

Description

Nos hôtesses de l’air et stewards sont au cœur de nos opération et peuvent faire une différence pour chaque client sur chaque vol. easyJet lance un recrutement de PNC motivés à Nantes, des personnes qui sont passionnés par la prestation d’un excellent service client, désireux d’apprendre et capables de partager notre « esprit orange ».

Publicités

Cette opportunité s’adresse aux personnes souhaitant nous rejoindre à Nantes en CDI.

Avantages

Emploi Contrat CDI

Vous allez recevoir une formation pour obtenir un CCA et pouvoir exercer le métier de PNC

10 % de commission sur les ventes à bord (le cas échéant), répartie entre l’équipage de cabine.

Discrétionnaire paiement de la prime annuelle

…

Exigences du rôle

18 ans ou plus

Hauteur 5’2″ (157,5 cm) à 6’3″ (190cm) sans des chaussures

Capable de passer l’examen médical PNC de l’EASA

Maîtrise de l’anglais, tant à l’oral qu’à l’écrit

Maîtrise de la langue, à l’oral et à l’écrit, du pays pour lequel vous postulez

Ne pas avoir de tatouages ou de piercings visibles qui ne peut pas être couvert discrètement

Savoir nager 25 mètres sans aide sans pour autant s’arrêter ou toucher le fond ou le côté de la piscine. Nager sur place et gonfler un gilet de sauvetage sans aide, sans arrêter ou toucher le fond ou le côté de la piscine. De plus, vous devrez grimper dans un radeau de survie depuis l’eau

3 mois d’expérience dans un poste en relation clientèle

Avoir le droit de vivre et de travailler dans le pays pour lequel vous postulez avec libre accéder à travers le Royaume-Uni, l’EEE et le réseau easyJet

Vivre à moins de 90 minutes de votre base choisie et disponible pour travailler tôt le matin et tard en soirée

Dans le cadre de la candidature en ligne, vous devez être en mesure de télécharger votre CV et passeport

Prochaine étapes du recrutement PNC ?

Une fois que vous aurez déposé une candidature, vous recevrez une évaluation en ligne. Elle ne devrait pas prendre plus de 30 minutes au total.

Nous vous contacterons pour confirmer la prochaine étape du processus.

Nous vous encourageons à soumettre votre candidature le plus tôt possible, cette annonce pour le recrutement de PNC easyJet à Nantes peut être supprimée rapidement.

LIEN VERS L’ANNONCE