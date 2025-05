Partages

Le 8 mai 2025, un vol Ryanair reliant Bruxelles (Charleroi) à Castellón de la Plana, en Espagne, a vécu un moment hors du commun : une passagère a donné naissance à bord du Boeing 737 Ryanair à une petite fille à 30 000 pieds d’altitude, forçant l’avion à se détourner vers Limoges, en France. Cet événement exceptionnel a mobilisé l’équipage, les passagers et les services d’urgence, transformant un trajet ordinaire en une aventure humaine mémorable.

Un accouchement inattendu en plein vol

Peu après le décollage de Bruxelles, une jeune femme enceinte, dont l’identité n’a pas été révélée, a commencé à ressentir des contractions intenses. Enceinte de 36 semaines, elle avait obtenu un certificat médical pour voyager, comme l’exige Ryanair pour les grossesses après 28 semaines. Cependant, personne n’avait anticipé que le travail commencerait si rapidement. Alerté par la situation, l’équipage a immédiatement réagi avec professionnalisme, lançant un appel à bord pour trouver un médecin ou une sage-femme parmi les passagers.

Par chance, une infirmière à la retraite et un passager formé aux premiers secours se sont portés volontaires pour assister la future maman. L’arrière de l’avion a été transformé en espace médical improvisé, avec des couvertures pour préserver l’intimité. Sous la supervision de l’équipage, l’accouchement s’est déroulé avec succès, et une petite fille en parfaite santé est née au-dessus du territoire français, provoquant une vague d’émotion parmi les passagers.

Naissance à bord d’un vol Ryanair, détournement vers Limoges

Face à l’urgence, le commandant de bord a décidé de détourner le vol vers l’aéroport de Limoges-Bellegarde, le plus proche capable d’accueillir l’appareil. À 14h15, l’avion a atterri en urgence, où une équipe de pompiers et de personnel médical attendait sur le tarmac. Selon Ouest-France, les sapeurs-pompiers de la Haute-Vienne ont pris en charge la mère et son nouveau-né, qui ont été rapidement transférés vers un hôpital local pour des examens. Toutes deux se portent bien, et la maman a exprimé sa gratitude envers l’équipage et les passagers qui l’ont soutenue.

Ryanair et la solidarité à bord

Ryanair a salué la réactivité de son équipage et des passagers impliqués dans un communiqué publié le lendemain. « Nos équipes sont formées pour gérer les urgences médicales, mais un accouchement en vol reste une situation rare et extraordinaire », a déclaré un porte-parole. La compagnie a également offert un geste symbolique à la famille : un bon de voyage pour la petite fille, utilisable à ses 18 ans, afin de célébrer sa naissance unique.

Cette naissance à bord d’un vol Ryanair met en lumière les protocoles stricts de Ryanair pour les femmes enceintes. Comme indiqué sur leur site, les passagères enceintes de plus de 28 semaines doivent fournir un certificat médical, et les voyages sont interdits après 36 semaines pour une grossesse simple ou 32 semaines pour une grossesse multiple. Dans ce cas, la passagère respectait les conditions, mais la nature imprévisible d’un accouchement a surpris tout le monde.

