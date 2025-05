Transavia enrichit son offre au départ de Toulouse

Partages

La compagnie aérienne low-cost Transavia, filiale du groupe Air France-KLM, poursuit son développement à l’aéroport de Toulouse-Blagnac. La compagnie a annonçé l’ouverture de plusieurs nouvelles lignes internationales pour la saison hiver 2025/2026. Ces nouvelles routes, axées sur des destinations « soleil en hiver » et des escapades méditerranéennes, répondent à une demande croissante des voyageurs toulousains pour des voyages abordables vers des lieux exotiques et ensoleillés.

Cinq nouvelles destinations pour l’hiver 2025/2026

À partir du 26 octobre et jusqu’au 28 mars 2026, Transavia proposera cinq nouvelles lignes internationales au départ de Toulouse-Blagnac. Ces destinations, principalement orientées vers des climats chauds, incluent :

Publicités

Boa Vista (Cap Vert) : Une nouveauté avec un vol par semaine le vendredi. Première desserte le 31 octobre 2025.

Sal (Cap Vert) : Également une destination inédite avec un vol hebdomadaire.

Djeddah (Arabie Saoudite) : Une liaison hebdomadaire.

Tel Aviv (Israël) : Un vol par semaine.

Une cinquième destination non précisée dans les annonces récentes, mais qui viendra compléter cette offre tournée vers le soleil et les retrouvailles familiales.

Ces nouvelles lignes s’inscrivent dans une stratégie de renforcement de l’offre internationale de Transavia à Toulouse. Pour la première fois, la compagnie basera un avion à l’aéroport Toulouse-Blagnac pendant la saison hivernale. Cela permettra une plus grande flexibilité et un total de neuf destinations desservies.

Nicolas Hénin, Directeur Général Adjoint Commercial et Marketing de Transavia France, a indiqué :

Ces cinq nouvelles routes viennent répondre à la demande de nos clients désireux de partir au soleil et de rejoindre familles et amis pour l’hiver prochain.

Des lignes estivales vers le Maroc dès 2025

En complément de son programme hivernal, Transavia a également annoncé l’ouverture de deux nouvelles lignes vers le Maroc :

Toulouse – Marrakech : Deux vols par semaine à partir du 19 octobre 2025.

Toulouse – Agadir : Un vol hebdomadaire dès le 20 octobre 2025.

Ces dessertes s’ajoutent aux routes récemment inaugurées pour l’hiver 2024/2025, comme Toulouse – Dubaï (deux vols par semaine), Toulouse – Alger (jusqu’à trois vols par semaine) et Toulouse – Oran (jusqu’à quatre vols par semaine). La prolongation des lignes vers Alger et Oran pour l’été 2025 témoigne de l’engagement de Transavia à s’implanter durablement en Occitanie.

Une réponse aux attentes des voyageurs toulousains

L’annonce de ces nouvelles lignes intervient dans un contexte où l’aéroport de Toulouse-Blagnac cherche à étoffer son offre internationale. La fréquentation qui n’a pas encore retrouvé son niveau d’avant-Covid. En 2024, le trafic international représentait 24 % des 8 millions de passagers annuels de l’aéroport, et ces nouvelles dessertes devraient contribuer à dynamiser ce segment.

Philippe Crébassa, Président du Directoire de l’Aéroport Toulouse-Blagnac, se réjouit de ce partenariat renforcé avec Transavia :

Ces ouvertures illustrent l’élargissement de notre offre vers des destinations ensoleillées, répondant ainsi aux attentes de nos voyageurs pour explorer le monde à prix compétitifs et en toutes saisons. » L’accent mis sur des destinations comme le Cap Vert, Dubaï ou le Maroc correspond à une demande croissante pour des escapades dépaysantes, accessibles à des tarifs attractifs.

Un avenir prometteur pour Transavia à Toulouse

Avec ces nouvelles lignes, Transavia consolide sa présence à Toulouse et s’affirme comme un acteur clé du low-cost en Occitanie. La compagnie, qui opère une flotte moderne composée principalement de Boeing 737-700 et 737-800, prévoit une croissance de 20 % en 2025 par rapport à 2024, portée par des appareils neufs et plus économes en carburant. Cette expansion s’accompagne d’une volonté de diversifier les destinations, en misant sur des métropoles culturelles comme Tel Aviv, des hubs régionaux comme Djeddah, et des paradis balnéaires comme le Cap Vert ou Agadir.