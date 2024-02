Transavia, plus de vols vers le Maroc cet été

Partages

La filiale low-cost du groupe Air France KLM, Transavia, a annoncé hier le lancement de nouvelles liaisons vers les villes marocaines de Tanger et Rabat. Transavia proposera donc plus de vols vers le Maroc pour l’été 2024.

Les vols sont prévus pour débuter en juillet 2024. La compagnie aérienne Transavia souhaite étendre son réseau vers l’Afrique du Nord pour la saison estivale 2024.

Transavia a indiqué que ces vols se feront aux départs de Nantes et Montpellier pour rejoindre les villes de Tanger et Rabat.

Pour la liaison de Nantes vers Tanger Transavia proposera une rotation les lundis et vendredis. Le vol inaugural est prévu pour le 1er juillet 2024.

La ligne de Montpellier vers Rabat sera quant à elle desservie par des vols les mercredis et dimanches. Le premier vol aura lieu le 3 juillet 2024.

Ces deux liaisons s’ajoutent à douze villes marocaines couvertes par Transavia dont :

Agadir

Casablanca

Dakhla

Errachidia

Essaouira

Fès

Marrakech

Nador

Ouarzazate

Oujda

Rabat

Tanger

Transavia a récemment lancé de nouvelles routes vers le Maroc. En juillet dernier, la compagnie aérienne a annoncé l’ouverture d’une nouvelle route pour relier Paris à Errachidia au Maroc.

Cette activité s’inscrit dans l’objectif de l’Office National Marocain du Tourisme qui est de présenter le Royaume comme une destination touristique prisée sur le marché mondial.

Commentant le lancement des nouvelles lignes qui a coïncidé avec la reprise par Transavia de la liaison Paris-Dakhla, le directeur général de l’ONMT, Adel El Fakir, a déclaré :

Dakhla et Errachidia sont deux destinations touristiques à fort potentiel de développement qui nécessitent d’être accompagnées. Adel El Fakir / Office National Marocain du Tourisme

La compagnie aérienne Transavia a donc plus de vols vers le Maroc pour l’été 2024 et son programme poursuit son évolution pour proposer plus de destinations et plus de vols…