Air France-KLM réussit une émission d’obligations

Le 15 mai 2025, Air France-KLM a annoncé le succès de son émission d’obligations hybrides pour un montant de 500 millions d’euros, une opération marquante dans la stratégie financière du groupe aérien. Cette émission, réalisée avec un coupon fixe annuel de 5,75 % (rendement de 5,875 %) jusqu’à la première date de réinitialisation, a été largement plébiscitée par les investisseurs, témoignant de la confiance retrouvée dans la solidité financière et les perspectives stratégiques de la compagnie.

Air France-KLM, une émission d’obligations bien accueillie par le marché

Ces obligations hybrides, perpétuelles et subordonnées de dernier rang, ont attiré un carnet d’ordres de plus de 1,75 milliard d’euros, soit un taux de sursouscription de 3,5 fois. Ce vif intérêt reflète l’attractivité d’Air France-KLM auprès des investisseurs, soutenue par les notations de crédit confirmées par Fitch (BBB-, perspective stable) et S&P (BB+, perspective stable). Les obligations, notées BB par Fitch et B+ par S&P, seront comptabilisées à 50 % en fonds propres par ces agences, renforçant ainsi la structure financière du groupe.

Objectifs et utilisation des fonds

Le produit net de cette émission sera destiné à répondre aux besoins de financement généraux d’Air France-KLM, notamment pour refinancer potentiellement des instruments subordonnés existants au sein du groupe. Cette opération s’inscrit dans une stratégie plus large visant à simplifier le bilan, optimiser les coûts de financement et préserver une flexibilité financière essentielle dans un secteur aérien toujours marqué par des incertitudes économiques et environnementales.

Un contexte financier et stratégique favorable

Cette émission intervient dans un contexte où Air France-KLM continue de restructurer sa dette après la crise du Covid-19, qui avait lourdement impacté ses finances. Depuis 2022, le groupe a multiplié les initiatives pour renforcer ses fonds propres et réduire son endettement, notamment via des augmentations de capital et des émissions obligataires. En décembre 2023, une émission d’obligations perpétuelles avait permis de sortir d’une situation de fonds propres négatifs, et cette nouvelle opération consolide cette trajectoire.

Par ailleurs, Air France-KLM poursuit ses efforts en matière de développement durable, un axe stratégique clé. Bien que cette émission ne soit pas directement liée à des objectifs environnementaux, le groupe a déjà émis en 2023 des obligations liées au développement durable, indexées sur une réduction de 10 % des émissions de gaz à effet de serre d’ici 2025. Ces initiatives renforcent l’image d’un acteur engagé dans la décarbonation de l’aviation, un enjeu crucial pour le secteur.

Obligations Air France-KLM, perspectives et cotation

L’admission des obligations hybrides à la cotation sur Euronext Paris est en cours de demande, ce qui devrait accroître leur visibilité et leur liquidité sur les marchés. Cette opération, combinée à une gestion dynamique de la dette (comme le rachat de 36,2 % des obligations 2025 et 2026 annoncé en mai 2024), positionne Air France-KLM comme un acteur résilient, capable de naviguer dans un environnement concurrentiel et réglementaire exigeant.

Avec cette émission d’obligations hybrides, Air France-KLM franchit une nouvelle étape dans la consolidation de sa structure financière. La forte demande des investisseurs et la confiance des agences de notation soulignent les progrès réalisés par le groupe pour restaurer sa solvabilité et soutenir ses ambitions stratégiques, tout en s’adaptant aux défis environnementaux et économiques de l’industrie aéronautique. Cette opération devrait permettre à Air France-KLM de continuer à investir dans son réseau, sa flotte et ses initiatives de décarbonation, tout en maintenant une flexibilité financière précieuse pour l’avenir.