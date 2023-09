Air France reçoit 5 étoiles APEX

Mercredi 20 septembre 2023, à l’occasion de la cérémonie des APEX/IFSA Awards, Air France a été certifiée pour la deuxième année consécutive compagnie aérienne 5 étoiles au classement officiel des compagnies aériennes APEX 2024.

Air France s’est une nouvelle fois distinguée par la qualité de l’expérience de voyage à bord. Cela met en valeur le confort des cabines, la restauration, les divertissements à bord, les services de connectivité et l’excellent service en cabine des hôtesses de l’air et stewards.

Ce classement s’appuie sur l’évaluation indépendante de plus d’un million de vols effectués par des passagers de près de 600 compagnies aériennes dans le monde. Les notes vont de 1 à 5 étoiles selon des critères encore plus exigeants que les années précédentes.

L’ Airline Passenger Experience Association (APEX) est un organisme de recherche et d’évaluation de premier plan dans le domaine de l’expérience du voyage aérien. Son réseau comprend les principales compagnies aériennes, aéroports, alliances, fournisseurs et entreprises du monde entier engagés à améliorer l’expérience du voyage aérien. Les APEX Awards ont lieu chaque année en conjonction avec la présentation du classement officiel des compagnies aériennes, le premier classement basé exclusivement sur les retours des passagers.

Fabien Pelous, Directeur Expérience Client d’Air France, a déclaré :

Air France est fière de cette récompense qui récompense notre stratégie de montée en gamme et l’engagement infatigable des équipes de la compagnie aérienne qui s’efforcent chaque jour d’offrir à chacun de ses clients le meilleur service possible sur à bord et à terre.

Fabien Pelous