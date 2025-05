Panne informatique à l’aéroport d’Orly

Partages

Le dimanche 18 mai 2025, l’aéroport de Paris-Orly a été plongé dans une situation chaotique en raison d’une panne informatique majeure affectant les dispositifs de contrôle aérien. Cette défaillance a entraîné l’annulation de 40 % des vols, soit environ 130 vols, et des perturbations importantes qui se prolongent encore.

Une panne informatique à Orly aux lourdes conséquences

Selon la Direction générale de l’aviation civile (DGAC), la panne a affecté les systèmes de contrôle aérien de la tour de l’aéroport d’Orly, empêchant une gestion fluide du trafic aérien. Dès dimanche, la DGAC a exigé des compagnies aériennes qu’elles réduisent leur programme de vols de 40 %, provoquant des annulations massives et des retards significatifs pour les vols maintenus. Les voyageurs ont été confrontés à une désorganisation majeure avec des files d’attente interminables et un manque d’informations claires.

Le lundi 19 mai 2025, bien que la situation soit en voie d’amélioration, la DGAC a maintenu une réduction de 15 % des vols pour permettre une régulation progressive du trafic. Des retards résiduels sont toujours à prévoir, perturbant les plans de milliers de passagers. Cette panne intervient dans un contexte déjà tendu, avec une grève des contrôleurs aériens signalée le même week-end, amplifiant les difficultés opérationnelles à Orly.

Impact sur les voyageurs et les compagnies aériennes

Les témoignages de passagers reflètent une frustration généralisée. « C’est le chaos total, personne ne nous dit rien de précis, et on ne sait pas si on pourra partir aujourd’hui », confiait une voyageuse interrogée par France Bleu, coincée à Orly en attendant des nouvelles de son vol pour Lisbonne. Les compagnies aériennes, comme Transavia, Air France, ou encore Royal Air Maroc, ont été particulièrement touchées, certaines devant gérer manuellement les enregistrements, ce qui a considérablement ralenti les opérations.

Transavia, par exemple, avait déjà été durement impactée par une panne informatique mondiale en juillet 2024, qui avait conduit à l’annulation de plusieurs vols et affecté plus de 7 000 passagers. Cette nouvelle perturbation à Orly, bien que différente dans sa nature, rappelle la vulnérabilité des systèmes informatiques dans le secteur aérien, surtout en période de forte affluence.

Les causes de la panne informatique à Orly : un système sous pression

Bien que les détails précis de la panne du 18 mai 2025 restent flous, les premiers rapports suggèrent un dysfonctionnement des outils de gestion du trafic aérien, essentiels pour coordonner les décollages et atterrissages. Contrairement à la panne mondiale de juillet 2024, liée à une mise à jour défectueuse d’un logiciel de cybersécurité de CrowdStrike, cet incident semble localisé aux systèmes de la tour de contrôle d’Orly. Cependant, l’absence de communication claire de la part d’Aéroports de Paris (ADP) et de la DGAC sur les causes exactes alimente les spéculations.

Des experts pointent du doigt la vétusté de certains systèmes informatiques utilisés dans l’aviation. Par exemple, une panne informatique similaire à Orly en 2015 était liée à l’utilisation de Windows 3.1, un système d’exploitation obsolète datant de 1992. Si les systèmes actuels sont plus modernes, leur complexité et leur interconnexion rendent les pannes particulièrement disruptives, surtout dans un aéroport comme Orly, qui accueille des millions de passagers chaque année.

Réactions et mesures prises

Face à la crise, ADP a mobilisé des équipes pour assister les passagers sur place, bien que les critiques sur le manque de communication persistent. La DGAC a assuré que la sécurité des vols n’a jamais été compromise, mais la régulation du trafic reste une priorité pour éviter une nouvelle escalade des perturbations. Les compagnies aériennes ont été invitées à informer directement les passagers affectés, en proposant des remboursements ou des reports de vols.

Le ministre délégué aux Transports, Clément Beaune, avait déjà dénoncé en 2023 l’inacceptabilité de telles perturbations à Orly, soulignant l’importance stratégique de l’aéroport, notamment en vue des JO de 2024. Cet incident relance le débat sur la modernisation des infrastructures informatiques et la nécessité d’investir dans des systèmes plus robustes et résilients.

Perspectives et leçons à tirer

Alors que le trafic aérien à Orly reprend progressivement, cet événement met en lumière la dépendance du secteur aéronautique aux technologies numériques et les conséquences désastreuses de leurs défaillances. À l’approche des Jeux olympiques, où Orly et Roissy-Charles-de-Gaulle seront des points d’entrée majeurs pour les visiteurs internationaux, cet incident sonne comme un avertissement. Les autorités et les gestionnaires aéroportuaires devront tirer des leçons de cette panne pour renforcer la fiabilité des systèmes et améliorer la gestion de crise.

