Envolez-vous vers une Carrière dans les Cieux avec la Session CCA de l’ESCAM en Septembre 2025 !

L’ESCAM (École Supérieure de Commerce, des Affaires et du Management) est ravie de dévoiler sa prochaine session de formation CCA (Cabin Crew Attestation) qui débutera en septembre 2025 à Brest. Spécialement conçue pour les passionnés d’aviation rêvant de devenir personnel navigant commercial (PNC), cette formation intensive de 4 semaines vous prépare à intégrer les meilleures compagnies aériennes. Préparez-vous à décoller vers une carrière palpitante !

Une Formation Complète en 4 Semaines

La session CCA de septembre 2025 est structurée pour offrir une préparation optimale aux exigences du métier de PNC, avec un programme alliant théorie, pratique et accompagnement personnalisé :

Semaine 1 : Plongez dans l’univers du personnel navigant avec des cours intensifs sur les compétences essentielles l’industrie aéronautique. Cette semaine sera également une préparation pour les deux semaines suivantes.

Semaines 2 et 3 : Formation EASA

Obtenez la certification officielle EASA (European Union Aviation Safety Agency), reconnue par toutes les compagnies aériennes européennes. Ces deux semaines couvriront les aspects cruciaux de la sécurité et de la sûreté à bord : procédures d’urgence, lutte contre les incendies, évacuations, premiers secours et gestion des situations critiques. Nos instructeurs, experts du secteur, vous prépareront à exceller dans ces domaines.

Semaine 4 : Stage « Coaching au Recrutement des Compagnies Aériennes »

Terminez en beauté avec une semaine dédiée à votre insertion professionnelle. Ce stage pratique inclut des simulations d’entretiens, la création d’un CV percutant, des conseils personnalisés pour optimiser votre image (maquillage, coiffure, tenue vestimentaire) et des mises en situation pour vous préparer aux « assessments » des compagnies aériennes. Nos coachs, anciens recruteurs de compagnies aériennes, vous livreront leurs astuces pour briller face aux recruteurs.

Pourquoi Choisir le CCA de l’ESCAM ?

Certification Reconnue : Obtenez votre CCA certifié EASA, un sésame pour travailler dans les compagnies aériennes européennes.

Formateurs Experts : Apprenez auprès de professionnels de l’aviation et d’instructeurs certifiés EASA.

Accompagnement Personnalisé : Bénéficiez d’un coaching individuel pour maximiser vos chances lors des recrutements.

À Qui S’Adresse Cette Formation ?

Cette session s’adresse à toute personne motivée, âgée de 18 ans minimum, avec un bon niveau d’anglais et une passion pour le service client et l’aviation. Aucune expérience préalable n’est requise, juste l’envie de relever un défi excitant et de voyager à travers le monde !

Inscrivez-vous Dès Aujourd’hui !

Les places pour la session CCA de septembre 2025 sont limitées. Ne manquez pas cette chance de lancer votre carrière dans les airs ! Pour plus d’informations ou pour réserver votre place, visitez notre site ESCAM.BZH ou contactez-nous à brest@escam.fr .

ESCAM – Votre passeport pour une carrière à 30 000 pieds !