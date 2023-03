Passez votre CCA en Bretagne avec ESCAM

Partages

ESCAM est une école pluridisciplinaire qui forme, entres autres, aux métiers du tourisme et de l’aérien. Elle dispose de plusieurs campus en Bretagne dont un à Brest ou elle propose une formation CCA complète au mois de mai 2023.

La formation CCA, d’une durée de 3 semaines, vous permettra d’obtenir votre licence aéronautique afin d’exercer le métier d’hôtesse de l’air / steward au sein d’une compagnie aérienne européenne. ESCAM vous propose également un stage de préparation aux recrutements des compagnies aérienne et une préparation pour le test TOEIC ®.

Le stage de préparation aux recrutements des compagnies aérienne vous permettra d’obtenir les outils pour réussir les épreuves d’un recrutement. Vous aborderez des points importants comme les questionnaires de personnalité, de culture générale ou encore les test psychotechniques et les entretiens. De plus, vous travaillerez votre CV et votre lettre de motivation pour mettre en avant les ponts importants que recherchent les compagnies aériennes.

La prochaine rentrée CCA en Bretagne à l’ESCAM est au mois de mai 2023.

Pour plus d’informations vous pouvez consulter notre site internet ou nous contacter au 02 98 42 22 20.