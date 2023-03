Nouveaux Airbus pour Air France

Partages

Air Lease Corporation a annoncé des contrats de location à long terme pour trois nouveaux Airbus A350-900 auprès de la compagnie aérienne Air France. La compagnie nationale française devrait recevoir l’avion au deuxième trimestre 2024 du carnet de commandes d’Air Lease Corporation auprès d’Airbus.

En novembre 2022, Air France a reçu son 20e Airbus A350-900 et devait en recevoir 21 autres jusqu’en 2025. La compagnie aérienne avait initialement passé une commande de 38 Airbus A350 pour remplacer sa flotte d’Airbus A380. Puis, en janvier 2023, la compagnie aérienne a commandé trois A350 supplémentaires.

La compagnie nationale française utilise sa flotte d’A350 pour desservir des destinations en Amérique du Nord et du Sud. Elle l’utilise notamment vers Chicago, Los Angeles, Miami, Montréal, Mexico et Sao Paulo, entre autres. L’Airbus A350 dispose de 324 sièges dont 34 sièges en classe Affaires, 24 sièges en cabine économique premium et 266 en cabine économique.

Air Lease Corporation est l’une des plus grandes sociétés mondiales de location d’avions. Elle loue des avions à des compagnies aériennes du monde entier. Elle compte actuellement plus de 900 avions loués à plus de 117 compagnies aériennes dans 62 pays. La flotte comprend 417 avions en propriété et 85 avions gérés. Elle a une commande de 398 nouveaux avions auprès de Boeing et Airbus qui devraient être livrés jusqu’en 2028.

Au quatrième trimestre 2022, Air Lease Corporation a reçu 16 nouveaux avions. Ceux-ci comprenaient deux Airbus A220-300, cinq Airbus A321neo, deux Airbus A330-900, trois Boeing 737-800, trois Boeing 737-900 et un Boeing 787-9 Dreamliner.

Steven Udvar-Házy, président exécutif d’Air Lease Corporation, a déclaré

Ce placement stratégique en location de trois nouveaux A350-900 est une nouvelle étape importante dans la modernisation de la flotte long-courrier d’Air France. Le groupe Air France-KLM est notre plus grand client européen de location de compagnies aériennes, englobant non seulement Air France et KLM, mais également Transavia Pays-Bas et Transavia France Steven Udvar-Házy

Air Lease Corporation a également neuf nouveaux Airbus A321neo livrés au Groupe entre fin 2023 et 2026, et cinq Boeing 737 livrés à Transavia au cours du premier semestre de cette année, tous en location à long terme.